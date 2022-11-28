Різдвяний пост 2022: що заборонено їсти та робити у ці 40 днів

Різдвяний піст – останній із чотирьох багатоденних постів року

Наприкінці листопада випадає важлива церковна дата – початок шеститижневого передріздвяного посту, Філіппов день. Він другий за важливістю та тривалістю після Великого посту. Настає за сорок днів до одного з головних свят для християн – Різдва Христового.

Як повідомляє "Телеграф", Різдвяний пост розпочинають 28 листопада 2022 року православні християни та греко-католики в Україні, тобто віряни, які дотримуються юліанського календаря. Останній із чотирьох багатоденних постів року готує нас до зустрічі одного з найважливіших християнських свят – Різдва Христового.

Дата початку та закінчення Різдвяного посту в 2022 році

Різдвяний піст починається з 28 листопада і триватиме до самого Святвечора, тобто 6 січня. Варто зазначити, що в Україні вже п’ять років відзначають дві дати Різдва: за григоріанським та новоюліанським календарем – 25 грудня, юліанським – 7 січня. У першому випадку початок посту випав на 15 листопада.

Заборони Різдвяного посту

Протягом 40 днів посту віряни дотримуються низки заборон. Заборонено влаштовувати весілля та гучні розваги, палити та грати в азартні ігри. Віряни не повинні в цей час грішити, сваритися, поганословити, чинити нечесно.

Частина заборон Різдвяного посту стосується їжі. Віряни зазвичай не вживають у ці дні продукти тваринного походження (м’ясо, яйця, молоко, сир, вершкове масло), а також алкоголь. Залишаються у раціоні фрукти, овочі, зелень, каші, хліб, гриби, бобові, горіхи. Однак сприймати піст як звичайну дієту – неправильно. Рішення про те, що можна їсти під час посту, християнин повинен приймати разом зі своїм духівником, взявши благословення на піст.

Головний сенс Різдвяного посту в тому, щоб очиститися від гріхів, наблизитися до Бога, покаятися і зустріти Різдво в молитвах і з чистою душею, намірами й думками. Крім того, деякі категорії людей можуть не дотримуватися посту, наприклад, хворі, вагітні, діти, військові та ті, хто займається важкою фізичною працею.

Що не можна їсти на Різдвяний піст

Умовно передріздвяну посаду поділяють на кілька періодів. Кожен із етапів має певні рекомендації щодо їжі, а саме:

Перший етап (28 листопада — 19 грудня). По понеділках вживаються продукти рослинного походження, по вівторках, четвергах і суботах можна їсти рибу й олію. У середу і п’ятницю дотримуються сухого харчування.

По понеділках вживаються продукти рослинного походження, по вівторках, четвергах і суботах можна їсти рибу й олію. У середу і п’ятницю дотримуються сухого харчування. Другий етап (20 грудня — 1 січня). Щопонеділка дозволено їсти рослинну їжу без олії, у вівторки та четверги — рослинну їжу з олією. Середа та п’ятниця – сухе харчування, субота і неділя – гаряча їжа з олією та риба.

Щопонеділка дозволено їсти рослинну їжу без олії, у вівторки та четверги — рослинну їжу з олією. Середа та п’ятниця – сухе харчування, субота і неділя – гаряча їжа з олією та риба. Третій етап (2 січня — 6 січня) — найсуворіший. Сухого харчування слід дотримуватися по понеділках, середах та п’ятницях. Гарячу їжу без олії вживають у вівторок та четвер, а з олією – у вихідні (суботу й неділю).

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