Різдвяний Святвечір 2022: 12 пісних страв, які обов’язково повинні бути на вашому столі

24 грудня дотримується дуже суворого поста

Вже цієї неділі, 25 грудня, віряни, які користуються григоріанським календарем, відзначають одне з найсвітліших і найважливіших свят на рік — Різдво. Однак не варто забувати і про день, який передує цьому святу — Святвечір, або Святий вечір. Оскільки це останній день Різдвяного посту, потрібно знати, які страви можна подати на святковий стіл.

"Телеграф" розповідає про 12 традиційних пісних страв, які мають бути на столі у Різдвяний Святвечір. Зазначимо, що розпочинати трапезу на Святий вечір можна лише тоді, коли на небі з’явиться перша зірка, яка колись сповістила про народження Ісуса Христа.

12 традиційних пісних страв для Різдвяного Святвечора

Кутя - страва, яка обов’язково має бути на святковому столі. Саме з ложки куті має починатися святкова вечеря. Традиційно, кутю готують із зерна, горіхів, маку та меду.

Узвар із сухофруктів — напій, який вважається символом життя та очищення.

напій, який вважається символом життя та очищення. Вареники повинні бути пісними, без додавання молока, яєць, сиру та м’яса. Як начинку можна взяти картоплю, капусту, гриби, мак, яблука та чорнослив.

повинні бути пісними, без додавання молока, яєць, сиру та м’яса. Як начинку можна взяти картоплю, капусту, гриби, мак, яблука та чорнослив. Голубці - начинкою для таких голубців може стати рис з овочами або пшоно з грибами.

Капуста - традиційною стравою вважається тушкована капуста з грибами.

традиційною стравою вважається тушкована капуста з грибами. Соління - не зайвим буде прикрасити стіл солоними огірками, помідорами чи грибами.

Гарнір - це може бути тушкована картопля, пісне рагу або будь-яка каша.

це може бути тушкована картопля, пісне рагу або будь-яка каша. Риба - як саме ви її приготуєте, вибирайте самі.

Квасоля - страви з бобової ситості замінюють м’ясні страви.

страви з бобової ситості замінюють м’ясні страви. Борщ — обов’язково потрібно приготувати першу страву, проте варити її потрібно без м’яса.

— обов’язково потрібно приготувати першу страву, проте варити її потрібно без м’яса. Десерт — випікати різдвяні пряники, основою яких є медове прісно. Також готують пісні та дріжджові оладки, млинці та пампушки.

Салат - оскільки важливим для християн овочем є буряк, бажано приготувати салат із його використанням. Це може бути вінегрет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Різдво та Новий рік. Також у нас є добірка простих колядок, які легко запам’ятовуються.