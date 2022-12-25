До слёз: военные трогательно поздравили украинцев с Рождеством с фронта (видео)

В сети появились трогательные видео поздравлений

С Рождеством Христовым 25 декабря украинцев поздравили воины Вооруженных Сил Украины, которые сейчас защищают родную землю от российских оккупантов в Донецкой области.

Так, военные из 72-ой отдельной механизированной бригады Черных Запорожцев записали видеообращение, в котором поздравили всех украинцев с праздником и зачитали различные патриотические стихотворения. На официальной странице бригады было опубликовано соответствующее видео.

В то же время украинцы и грузины 67-й отдельной механизированной бригады Добровольческого украинского корпуса опубликовали в сети трогательное видео, на котором они исполняют всемирно известный "Щедрик", автором которого является украинский композитор Николай Леонтович. Воины спели строчки, которые знает каждый, находясь в окопах, возле танков, а также в заснеженных лесах.

"Мы — воины 67 ОМБР, костяк которой составляют бойцы Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", уже 9 лет подряд встречаем Рождество в заснеженных окопах фронта вдали от своих семей, воюем с российским оккупантом, бережем ваше спокойствие и уют. Чтобы хоть на мгновение почувствовать тепло Рождества, мы спели традиционную рождественскую песню "Щедрик". Мы уверены в нашей победе и верим, что скоро все украинцы смогут отпраздновать Рождество в мирной и главное соборной Украине. С Рождеством Христовым, Победы и Веры в Украинское Войско!", — написали военные в описании под видео.

В комментариях под роликами с нашими храбрыми военными пользователи поблагодарили их за защиту родной земли от российских захватчиков.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ранее украинцев с Рождеством Христовым поздравил президент Украины Владимир Зеленский.