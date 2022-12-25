Создадим чудо сами: Зеленский – о самом мощном оружии, которое есть у украинцев

На Рождество Христово все украинцы будут вместе – независимо от того, где находятся

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым, отметив, что в этом году праздник будет иметь "горький привкус".

Сделал он это в обращении по итогам 304-го дня войны.

"Обычный дух Рождества мы можем ощущать по-другому. Не таким вкусным и теплым может быть ужин за семейным столом. Возле него могут быть пустые стулья. И не такими яркими могут быть наши дома и улицы. И не так громко и вдохновенно могут раздаваться рождественские звонки – из-за сирены воздушной тревоги или – еще хуже – выстрелы и взрывы. И все это вместе может нести большую угрозу. Это – уныние. В высших силах и их могуществе, в добре и справедливости в мире. Утрата надежды. Утрата любви. Потеря себя…", — отметил глава Украинского государства.

Но ведь именно этого хотят от нашего общества зло и тьма, которые восстали против нас.

"Мы противодействуем им более 300 дней и восемь лет. И разве мы позволим им добиться желаемого?" – спросил президент Зеленский.

К счастью, в битве со злом у нашего народа есть мощное и действенное оружие.

"Молот и меч нашего духа и сознания. Мудрость Божья. Отвага и храбрость. Добродетели, склоняющие нас делать доброе дело и преодолевать зло", — назвал это оружие украинский лидер.

В этот день все украинцы, уверен Владимир Зеленский, будут вместе – независимо от того, где находятся.

"Где бы мы ни были, мы будем сегодня вместе. И вместе посмотрим в вечернее небо. И вместе вспомним утро 24 февраля. Упомянем, сколько прошли. Упомянем "Азовсталь", Ирпень, Бучу, Краматорск, Змеиный, Чернобаевку, Изюм, Херсон. Мы загадаем желание. Одно на всех. И ощутим радость. Одну на всех. И поймем истину. Одну на всех. О том, что никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду. Мы увидим ее сияние даже под землей, в бомбоубежище. Мы наполним теплом и светом наши сердца. Их не способны ранить никакие "Кинжалы". Они сломаются о наш стальной дух. И наша борьба будет продолжаться без остановки. Ей не угрожают плановые или аварийные отключения. И мы никогда не испытаем дефицита храбрости и несокрушимости", — уверен президент Украины.

Все мы, по его словам, пережили много горьких новостей, поэтому будем заслуженно встречать благую весть.

"Мы будем петь колядки – бодро, как никогда, – чтобы громче звука генератора. Мы услышим голоса и приветствия родных – в душе, даже если лягут связь и интернет. И даже в сплошной тьме мы найдемся, чтобы крепко обнять друг друга. И если не будет тепла, будем долго обниматься, чтобы согреть друг друга", — заявил президент Украины.

Мы будем отмечать свои праздники, будем улыбаться и радоваться – как обычно.

"Отличие одно: мы не будем ждать чуда, ведь творим его сами. Христос родился! Славим его!", — резюмировал глава Украинской державы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как поездка Зеленского в США повлияла на финансирование Украины.