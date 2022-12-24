"Вся наша родина, славна Україна, радуйся!": тексты рождественских колядок для детей и взрослых (видео)

В украинской культуре сохранилось немало колядок, некоторые из них посвящены погибшим героям

Одну из важнейших для христиан дат — Рождество Христово – украинцы будут отмечать по григорианскому и новоюлианскому календарю 25 декабря 2022 года. Во всех регионах страны в канун праздничного утра принято устраивать гуляния и колядовать на Сочельник.

В этом году многие украинские парафии решили отмечать Рождество именно 25 декабря, как большая часть стран в мире. Поэтому уже в субботу, 24 декабря, дети и взрослые могут ходить с колядками по домам. "Телеграф" публикует тексты самых популярных рождественских украинских колядок, таких как "Добрий вечір тобі, пане господарю" и "Нова радість стала". А также вас может заинтересовать текст колядки "Сумний святий вечір", которая посвящена борьбе украинцев против советской власти и приобретает новые смыслы во время российско-украинской войны.

Колядки на Рождество для детей и взрослых

Добрий вечір тобі, пане господарю (текст, видео)

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Нова радість стала (текст, видео)

Нова радість стала,

Яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна,

Світлом засіяла.

Де Христос родився,

З Діви воплотився,

Як чоловік пеленами

Убого оповився.

Пастушки з ягнятком

Перед тим дитятком

На колінця припадають,

Царя Бога вихваляють.

Ой Ти Царю, Царю,

Небесний Владарю,

Даруй літа щасливії

Цього дому господарю.

Даруй господарю,

Даруй господині,

Даруй літа щасливії

Нашій славній Україні.

Добрий вечір, люди, вашій теплій хаті (текст, видео)

Добрий вечір, люди,

Вашій теплій хаті!

Щоб були ви завжди

Щедрі і багаті!

Хай Різдво Христове

Вас благословляє,

Бог ся рождає!

Всім колядникам

Ви відчиняйте двері

І просіть до столу,

До своєй вечері.

Хай у вашій хаті

Нині все співає,

Бог ся рождає!

Гарно колядуйте

І святкуйте нині,

Ми бажаєм щастя

Вашій всій родині!

Весь наш рід великий

Нині освятився,

Бог народився!

Во Вифлеємі нині новина (текст, видео)

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.*

Марія Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє,

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті,

Золота дарів не можем дати,

Но дар ціннійший несем від мира,

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю на Україну,**

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славила во вічні віки.

Сумний Святий вечір (текст, видео)

Сумний Святий вечір в сорок шостім році,

По всій Україні плач на кожнім кроці.

Села руйнували, по тюрмах саджали,

Так Московії катюги Україну мордували.

В кайдани кували, щоб ми їх носили,

Люд невинний тисячами заганяли у могили.

Сіли до вечері мати з діточками,

Замість мали вечеряти вмились дрібними сльозами.

Заплакану матір діточки питають

Мамо, мамо де наш тато з нами чом не вечеряють.

Тато наш далеко в холоднім Сибіру,

Споминає Святий Вечір, українську нашу віру.

Споминає волю, переносить муки,

А його зболіле серце плаче від розлуки.

Ісусе наш Боже, зглянься Ти над нами,

Дай побачити всіх рідних за святковими столами.

А в боях померлих, наших всіх Героїв,

Прийми Боже милосердний, жити вічно в Царстві Твоїм.

Сумний Святий Вечір в сорок шостім році,

По всій нашій Україні, плач на кожнім кроці.

Короткие украинские рождественские колядки

Ой дай, Боже, святок діждати,

Підемо до діда колядувати.

А у нашого діда є багато хліба:

Два стіжки жита, а третій пшениці

На паляниці,

А четвертий гречки на гречанички,

А п'ятий вівса та й колядка вся.

Добривечір!

***

Ой, колядо-колядине!

Ішла полем господиня,

З торби жито брала,

Ниву засівала:

Вроди, Боже, жито

На довгії літа,

На щастя родині

І всій Україні.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте скриньку,

Та давайте п'ятачок!

***

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там лежать ковбаси,

Вони у шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Літом коней попасу.

Не даси ковбаси –

Хоч сама паси.

Колядки на Рождество в картинках

Ранее "Телеграф" рассказывал, как гадали на Рождество наши предки и какие интересные обряды можно провести на праздник сегодня.