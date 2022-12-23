Мощный сигнал республиканцам: как поездка Зеленского в США повлияла на финансирование Украины

Визит президента Украины в США помог сохранить двухпартийную поддержку

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, является мощным сигналом Конгрессу о том, что Украина в состоянии победить в войне против россии на поле боя. Однако некоторые официальные лица США все равно считают, что это маловероятно.

Как говорится в материале The Washington Post, сам визит президента воюющей страны в США послал мощный сигнал конгрессменам, о том, что силу украинской идеи не стоит недооценивать.

В материале говорится, что поездка произошла спустя две недели, как республиканская партия получила большинство в Палате представителей.

По словам сенатора Криса Мерфи, речь Зеленского в Конгрессе была направлена на то, чтобы неопределившиеся республиканцы не присоединялись к антиукраинскому лагерю.

"Прямо сейчас, я думаю, у нас есть поддержка в Палате представителей, чтобы сохранить финансирование Украины, и визит Зеленского помог в этом", — сказал он.

По данным издания, Зеленский после выступления в Конгрессе провел встречу с рядом чиновников и выразил поддержку нормам, которые позволят переводить конфискованные украинские активы на нужды Украины, а также резолюции, признающей российские военные преступления геноцидом украинского народа.

Как сообщалось ранее, после возвращения в Украину Зеленский сообщил, что доволен результатами поездки и намекнул на то, что ВСУ в скором времени усилятся новым оружием.