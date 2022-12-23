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Секретный поезд и военный самолет США. Появились интересные детали поездки Зеленского

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Даже для экипажа самолета поездка Зеленского стала неожиданностью
Даже для экипажа самолета поездка Зеленского стала неожиданностью. Фото Коллаж "Телеграфа"

Визит держали в тайне, конгрессмены разъехались на праздники и вынуждены были возвращаться

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был организован в строжайшей секретности. Высокопоставленным чиновникам сообщили о выступлении только через три дня. Конгрессмены разъехались из Вашингтона на праздники и вынуждены были быстро возвращаться.

Только сейчас удалось узнать, как поездку до последнего содержали в тайне и главное — как охраняли украинского президента, являющегося целью номер один для российских оккупантов.

Дорога в США

Когда Зеленский вернулся в Киев с линии фронта в Бахмуте поздно во вторник, он сел на поезд к польской границе в город Перемышль. Кстати, именно в Перемышле он был замечен рано в среду на железнодорожной станции.

На такие детали указывает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные интервью с 10 официальными лицами Белого дома, другими администрациями, помощниками Конгресса, экспертами и другими лицами, вовлеченными в планирование.

В Перемышле Зеленского подобрала машина, организованная официальными лицами США для 90-минутной поездки в Жешов. На кадрах польского телевидения TVN было видно как группа села в колонну автомобилей, включая черные Chevrolet Suburban – любимую модель правительства США.

"Когда военный самолет США приземлился на взлетной дороге в Жешове, экипаж думал, что забирает американского посла (Бриджит Бринк, — ред.) с несколькими высокопоставленными украинскими чиновниками. Затем они увидели, когда он выходил из машины, что одним из этих чиновников оказался сам президент Владимир Зеленский", — пишет The Washington Post.

Военный американский самолет следовал при поддержке разведчика НАТО и истребителя F-15. Как передает BBC, президент летел в США на Boeing C-40B ВВС США. Через 11 часов после того, как военный самолет США вылетел из Польши, Зеленский приземлился на базе Joint Base Andrews, где его ждала красная дорожка и делегация официальных лиц США.

Затем Зеленского и его помощников доставили в Блэр-хаус, гостевой дом президента, напротив Белого дома. Украинский флаг развевался у здания, когда персонал готовил курицу, рыбу и праздничные угощения, в частности шоколад и печенье.

"Зеленский имел возможность принять душ и отдохнуть перед встречей с Байденом, а всю украинскую команду проверили на Covid-19 (стандартная процедура встречи с президентом)". Если бы тест Зеленского оказался положительным, это был бы кошмар", — пишет издание.

В США Зеленскому предоставили охрану Секретной службы. Статус лидера страны, находящейся в состоянии войны с россией, означал, что нужно быть особенно внимательными.

"Мы хорошо осознаем, что у россии есть активы в этой стране и может попытаться что-то сделать. Мы знаем, что поставлено на карту", — сказал ABC News один высокопоставленный чиновник.

Кто знал и как удалось удержать секрет

Как утверждает The Washington Post, украинского президента приглашали в Вашингтон давно, визит обсуждался месяцами, но окончательные приготовления были быстрыми.

14 декабря, в среду на прошлой неделе, Белый дом направил Зеленскому официальное приглашение. Через два дня он согласился. В воскресенье чиновники США получили информацию, что поездка официально подтверждена.

Лишь узкая группа Белого дома знала о планах. Чтобы избежать утечек информации, общение с командой Зеленского проходило лично, а посол США Бриджит Бринк встречалась непосредственно с помощниками Зеленского в Киеве.

Владимир Зеленский и Нэнси Пелоси

Только за три дня до того, как Зеленский должен был прилететь в Вашингтон, официальные лица Белого дома предупредили небольшую группу лидеров Конгресса, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Пелоси и ее помощники держали информацию в секрете.

На Капитолийском холме большинство законодателей было застигнуто врасплох. Некоторые конгрессмены уже разъехались в праздники и спешили вернуться к выступлению.

Символизм поездки в США

Представители Белого дома назвали визит Зеленского символическим:

"Зеленский прибыл на 300-й день этого вторжения, кратчайший день в году, самый длинный день зимы. Это был невероятный сигнал, что, когда мы идем зимой, мы идем объединенными", — сказал чиновник.

Выяснились и другие интересные детали. Оказывается, Зеленский в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что хочет посетить США, но ситуация с безопасностью в Украине не позволяла этого сделать.

К концу ноября разговоры стали более серьезными. Последним катализатором стала телефонная беседа 11 декабря. Байден рассказал хорошие новости: стало вероятным, что США предоставят Киеву ракетную батарею Patriot, Белый дом запросил 37 млрд дол. дополнительной финансовой помощи и получил "положительные сигналы" от законодателей.

"Именно новости о ракетной системе Patriot, похоже, побудили Зеленского совершить поездку как можно скорее", — сказал чиновник Белого дома, "видя в этом способ благодарности Байдену, Конгрессу и американской общественности".

В ходе закрытых дискуссий с законодателями Зеленский выразил поддержку мероприятию, позволяющему США передавать Украине доходы от конфискованной российской собственности, и резолюции о признании российского геноцида в Украине, по словам помощников Конгресса, осведомленных по этому вопросу.

Несмотря на беспокойство, визит прошел гладко. В четверг Зеленский ненадолго остановился в Польше на пути домой, чтобы встретиться со своим коллегой Анджеем Дудой. В пятницу утром он вернулся за свой рабочий стол в Киеве и записал короткое видео со словами: "Я в кабинете. Работаем ради победы".

Как сообщал "Телеграф", Зеленский дал понять, что доволен результатами поездки в Вашингтон. Президент рассказал, что договорился об усилении украинского ПВО. Что может означать, что следует ожидать не только систему Patriot.

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