Секретний потяг і військовий літак США. З’явилися цікаві деталі поїздки Зеленського

Візит тримали у таємниці, конгресмени роз’їхалися на свята і змушені були повертатися

Візит президента України Володимира Зеленського у США був організований у суворій секретності. Високопосадовцям повідомили про виступ лише за три дні. Конгресмени роз’їхалися із Вашингтона на свята і змушені були чимдуж повертатися.

Лише зараз вдалося дізнатися, як таку важливу поїздку до останнього утримували у таємниці та головне — як охороняли українського президента, який є ціллю номер один для російських окупантів.

Дорога у США

Коли Зеленський повернувся до Києва з лінії фронту у Бахмуті пізно у вівторок, він сів на потяг до польського кордону до міста Перемишль. До речі, саме у Перемишлі його помітили рано в середу на залізничній станції.

Такі деталі вказує газета The Washington Post із посиланням на анонімні інтерв’ю з 10 офіційними особами Білого дому, іншими адміністраціями, помічниками Конгресу, експертами та іншими особами, залученими до планування.

З Перемишля Зеленського підібрала машина, організована офіційними особами США для 90-хвилинної поїздки до Жешува. На кадрах польського телебачення TVN було видно як група сіла в колону автомобілів, включно з чорними Chevrolet Suburban – улюбленою моделлю уряду США.

"Коли військовий літак США приземлився на злітній дорозі в Жешуві, екіпаж думав, що забирає американського посла (Бріджит Брінк, — ред.) з кількома високопоставленими українськими чиновниками. Потім вони побачили, коли він виходив з машини, що одним із цих чиновників виявився сам президент Володимир Зеленський", — пише The Washington Post.

Військовий американський літак слідував за підтримки літака-розвідника НАТО та винищувача F-15. Як передає BBC, президент летів у США на Boeing C-40B ВПС США. Через 11 годин після того, як військовий літак США вилетів з Польщі, Зеленський приземлився на базі Joint Base Andrews, де на нього чекала червона доріжка та делегація офіційних осіб США.

Потім Зеленського та його помічників доправили до Блер-хауса, гостьового будинку президента, навпроти Білого дому. Український прапор майорів біля будівлі, коли персонал готував курку, рибу та святкові частування, зокрема шоколад і печиво з шоколадом.

"Зеленський мав можливість прийняти душ і відпочити перед зустріччю з Байденом, а всю українську команду перевірили на Covid-19 (стандартна процедура зустрічі з президентом)". Якби тест Зеленського виявився позитивним це був би кошмар", — пише видання.

У США Зеленському надали охорону Секретної служби. Статус лідера країни, яка перебуває у стані війни з росією, означав, що треба бути особливо пильними.

"Ми добре усвідомлюємо, що росія має активи в цій країні і може спробувати щось зробити. Ми знаємо, що поставлено на карту", — сказав ABC News один високопоставлений чиновник.

Хто знав та як вдалося утримати секрет

Як стверджує The Washington Post, українського президента запрошували у Вашингтон давно, візит обговорювався місяцями, але остаточні приготування були швидкими.

14 грудня, у середу минулого тижня, Білий дім надіслав Зеленському офіційне запрошення. Через два дні він погодився. У неділю високопосадовці США отримали інформацію, що поїздка офіційно підтверджена.

Лише вузька група Білого дому знала про плани. Щоб уникнути витоків інформації, спілкування з командою Зеленського відбувалося особисто, а посол США Бріджит Брінк зустрічалася безпосередньо з помічниками Зеленського у Києві.

Володимир Зеленський і Ненсі Пелосі

Лише за три дні до того, як Зеленський мав прилетіти у Вашингтон, офіційні особи Білого дому попередили невелику групу лідерів Конгресу, включаючи спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Пелосі та її помічники тримали інформацію в таємниці.

На Капітолійському пагорбі більшість законодавців була заскочена зненацька. Деякі конгресмени вже роз’їхалися на свята і поспішали повернутися до виступу.

Символізм поїздки до США

Представники Білого дому назвали візит Зеленського символічним:

"Зеленський прибув на 300-й день цього вторгнення, найкоротший день у році, найдовший день зими. Це був неймовірний сигнал про те, що, коли ми йдемо взимку, ми йдемо об’єднаними", – сказав чиновник.

З’ясувалися й інші цікаві деталі. Виявляється, Зеленський протягом кількох місяців давав зрозуміти Байдену, що хоче здійснити візит до США, але ситуація з безпекою в Україні не дозволяла цього зробити.

До кінця листопада розмови стали більш серйозними. Останнім каталізатором стала телефонна розмов 11 грудня. Байден розповів хороші новини: стало ймовірним, що США нададуть Києву ракетну батарею Patriot, Білий дім запросив 37 млрд дол. додаткової фінансової допомоги та отримав у відповідь "позитивні сигнали" від законодавців.

"Саме новини про ракетну систему Patriot, схоже, спонукали Зеленського здійснити поїздку якомога швидше", — сказав чиновник Білого дому, "вбачаючи в цьому спосіб подяки Байдену, Конгресу та американській громадськості".

Під час закритих дискусій із законодавцями Зеленський висловив підтримку заходу, який дозволяє США передавати Україні доходи від конфіскованої російської власності, і резолюції про визнання російського геноциду в Україні, за словами помічників Конгресу, обізнаних з цим питанням.

Попри занепокоєння, візит пройшов гладко. У четвер Зеленський ненадовго зупинився в Польщі на шляху додому, щоб зустрітися зі своїм колегою Анджеєм Дудою. У п’ятницю вранці він повернувся за свій робочий стіл у Києві та записав коротке відео зі словами: "Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги".

Як повідомляв "Телеграф", Зеленський дав зрозуміти, що задоволений результатами поїздки до Вашингтона. Президент розповів, що домовився про посилення української ППО. Що може означати, що слід очікувати не тільки систему Patriot.