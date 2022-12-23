Нове дно російського ТБ: пропагандисти спробували висміяти Зеленського, вийшло як завжди (відео)

На росТВ черговий абсурд

На російському телебаченні журналісти пробили чергове дно. Транслюючи промову Володимира Зеленського під час виступу перед Конгресом США, вони зробили абсурдний підпис у титрах.

Так, в ефірі програми "Місце зустрічі" на телеканалі НТВ так звані журналісти підписали главу нашої держави не "президент України", як належить, а вигадали, що він "лідер угруповання УГІЛ" за аналогією з терористичним угрупуванням ІДІЛ.

При цьому пропагандисти підписали в титрах, що це "угруповання" поки "не визнане терористичним".

скріншот із відео

На витівки ТБ рф звернула також увагу російська журналістка і блогер Ксенія Собчак. У своєму Telegram-каналі вона прокоментувала абсурдну ситуацію.

"На НТВ остаточно е**нулись на відмінно і титрують Зеленського та Україну за аналогією з терористичною ІДІЛ. Натомість таліби наші друзі, які лише під санкціями ООН, яка чомусь вважає їх терористичною організацією", — написала Собчак.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кремль щосили намагається дискредитувати українську армію. "Телеграф" зібрав топ фейків від росіян.