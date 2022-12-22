Син Трампа спробував принизити Україну: йому влучно відповіли у мережі

Дональд Трамп-молодший отримав бурю хейту в мережі через свій пост

Після поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона та виступу в Конгресі США, син експрезидента Штатів Дональд Трамп-молодший вкотре спробував принизити Україну, зробивши відповідний пост на своїй сторінці у Twitter.

Трапм-молодший змінив фотографію з президентом нашої країни, яку було зроблено після того, як той передав американським конгресменам прапор України з Бахмута з підписами воїнів.

Він опублікував у соцмережі колаж, на якому поруч із Зеленським був домальований голий син Джо Байдена Хантер Байден, відомий секс-скандалами через захоплення порнографією, а також як герой скандалу з однією з найбільших газодобувних компаній України "Бурисма".

Пост Трампа-молодшого

Оригінал. Скріншот із відео

На пост Трампа-молодшого відреагували багато відомих особистостей, зокрема волонтер Меланія Подоляк, блогер та активіст Сергій Стерненко, а також багато інших.

Висміювати людей, які віддають життя за Батьківщину, і свого головнокомандувача як людину, яка ніколи не служила в армії. Це просто показує, як багато ви розумієте у самопожертві та патріотизмі. Сподіваюся, ветерани війни США візьмуть це до уваги. Тато має бути гордий.

Сподіваюся, росіяни дадуть тобі за це горілки.

Шукайте притулку в Росії, поки ви з татом не опинилися в американській в’язниці.

Скільки тобі років? 12?

Президент Зеленський: «Ваші гроші – це не благодійність. Це інвестиції у глобальну безпеку та демократію, до яких ми ставимося найвідповідальнішим чином».

Будь ласка, тримай свої особисті фантазії в таємниці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Дональд Трамп-молодший у листопаді 2022 року розбурхав мережу своєю заявою про Україну. Він стверджував, що ракета, яка вибухнула в Польщі, була українською і ставить питання про те, чи варто в такому разі далі допомагати нашій країні озброєнням.