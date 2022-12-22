Син Трампа спробував принизити Україну: йому влучно відповіли у мережі
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Дональд Трамп-молодший отримав бурю хейту в мережі через свій пост
Після поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона та виступу в Конгресі США, син експрезидента Штатів Дональд Трамп-молодший вкотре спробував принизити Україну, зробивши відповідний пост на своїй сторінці у Twitter.
Трапм-молодший змінив фотографію з президентом нашої країни, яку було зроблено після того, як той передав американським конгресменам прапор України з Бахмута з підписами воїнів.
Він опублікував у соцмережі колаж, на якому поруч із Зеленським був домальований голий син Джо Байдена Хантер Байден, відомий секс-скандалами через захоплення порнографією, а також як герой скандалу з однією з найбільших газодобувних компаній України "Бурисма".
На пост Трампа-молодшого відреагували багато відомих особистостей, зокрема волонтер Меланія Подоляк, блогер та активіст Сергій Стерненко, а також багато інших.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Дональд Трамп-молодший у листопаді 2022 року розбурхав мережу своєю заявою про Україну. Він стверджував, що ракета, яка вибухнула в Польщі, була українською і ставить питання про те, чи варто в такому разі далі допомагати нашій країні озброєнням.