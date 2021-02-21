Венедиктова рассказала о судьбе дела против Burisma

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о дальнейшей судьбе дела против украинской энергетической компании Burisma.

Об этом она рассказала в комментарии Reuters.

"Все, что могли сделать прокуроры, они сделали. Я не вижу возможности (или) необходимости возвращаться к этим делам", - сказала она.

Как сообщалось ранее, на расследовании деятельности Burisma настаивал бывший президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Трамп добивался открытия дела из-за того, что в период с 2014 по 2019 в совет директоров компании входил Хантер Байден, сын его оппонента на президентских выборах Джо Байдена.

После обнародования деталей разговора Трампа и Зеленского в США вспыхнул скандал, а сам экс-глава Белого дома в первый раз столкнулся с угрозой импичмента.