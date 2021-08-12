"Ё**ная безумная х**ня": сын Байдена на новом слитом порноролике обвинил русских в краже ноутбука

Сын президента США Джозефа Байдена Хантер Байден попал в очередной секс-скандал. Украинцам он известен как бывший член совета директоров компании Burisma, деятельность которой в Украине расследовала прокуратура. Сейчас же в руки журналистов попало видео якобы Хантера с секс-работницей в Лас-Вегасе, на котором он рассказывает о краже ноутбука "русскими наркодилерами".

Видео опубликовало Dailymail.

Видео датируется 2019 годом, а события про которые рассказывает предположительно Байден младший произошли в 2018 году. По информации с видео это произошло когда мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Перевод беседы сделали в Телеграм канале Mash.

На записи Хантер предполагает, что ноубук выкрали для шантажа, поскольку там были видео интимного характера. Если потеря ноутбука подтвердится, то он станет третьим в череде потерянных Хантером Байденом. В каждом из них могли содержаться конфиденциальные сведения про президента США.

Ранее секс-видео с участием сына Джо Байдена всплывали во время его избирательной компании. Тогда они просочились в сеть с первого ноутбука, который Хантер отнес в мастерскую и забыл забрать. Также на жестком диске нашли видео с употреблением наркотиков во время занятий сексом. Скандал разразился в октябре 2020, как раз накануне выборов, но это не помешало Джо Байдену стать президентом Америки.