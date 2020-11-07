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Яценюк и Злочевский поделят кресло премьера: в сети обсуждают будущее Украины с приходом Байдена

Яценюк и Злочевский поделят кресло премьера: в сети обсуждают будущее Украины с приходом Байдена
Обновлено 23:29 Сб, 7 Ноябрь 2020 Телеграф

На четвертые сутки после выборов в США стало известно, что новым хозяином Белого дома станет демократ Джо Байден. Владимир Зеленский и другие мировые лидеры тут же стали поздравлять новоизбранного президента Америки.

Украинские пользователи Facebook принялись активно обсуждать результаты выборов в США и прогнозировать, как это отразится на судьбе страны и действующих политических игроков.

Некоторые пользователи считают, что победа Байдена усилит позиции пятого президента Петра Порошенко, которые неоднократно встречались.
Впрочем, журналист-международник Игорь Соловей считает, что больше всех от президентства Байдена в Украине выиграет экс-премьер Арсений Яценюк, который в последнее время начал возвращаться в публичную политику.

Байден объявил себя победителем выборов в США: что говорит об этом Трамп

Стоит отметить, что Яценюк оперативно поздравил Байдена с избранием, назвав его «большим другом Украины» и отметил, что остается благодарен ему за поддержку украинской нации «во время смертельной угрозы над Украиной».

В поддержку слов Игоря Соловья может свидетельствовать пост пресс-секретаря Яценюка Ольги Лаппо, которая отметила, что у ее шефа давние отношения с Байденом. Свой пост Лаппо проиллюстрировала совместными фотографиями политиков.

«Во время одной частной беседы Джо Байден сказал об Арсении Яценюке, показывая пять пальцев правой ладони: «Среди иностранных лидеров у меня есть только пять человек, которым доверяю, как Арсению», - призналась она.

Яценюк и Байден

А вот журналист и шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" Орест Сохар напомнил об украинце, который ближе других связан с семьей Байдена. Речь об экс-министре экологии и владельце холдинга Burisma Николаее Злочевском. Сын Байдена Хантер, как известно, был членом совета директоров в Burisma. Вокруг этой фирмы и фамилий Злочевского и Байдена разразился громкий скандал, который перерос в расследование. Дональд Трамп пытался использовать эту историю во время предвыборной гонки, однако для него это едва не закончилось импичментом.

Злочевский

«Вангую, что следующим премьер-министром Украины станет Николай Злочевский - государственный деятель в изгнании и предприниматель геополитического уровня. Нафтогаз будет приватизирован, и он превратится в дочь инновационной компании БУРИСМА», - иронично пишет Сохар на своей страничке в Facebook.

Вспомнил он и о том, что Злочевский является владельцем магазина элитной мужской обуви, где можно купить туфли из кожи страуса и крокодила: «Крокодиловые туфли Zlocci станут неотъемлемой частью униформы всех государственных служащих, депутатов всех уровней, членов наблюдательных советов, а также членов ОТГ. Для высшего руководящего состава будет восстановлено страус-стайл-шуз».

 Орест Сохар

Ранее своим прогнозом о том, как изменится мир после избрания Байдена президентом США, поделился экономист Михаил Кухарук.

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Все по теме:

Арсений Яценюк, США, Джо Байден, Николай Злочевский.

Автор:

Телеграф
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