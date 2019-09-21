Скачать
Суббота, 21.09.2019
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Главные события 20 сентября: Зеленский и представители МВФ, Госбюджет-2020, новый глава Аппарата ВР
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Прогноз погоды на 21 сентября: кому стоит взять с собой зонтик
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Сегодня отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию

Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию
08:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызвал резонанс в американской политической жизни.

Если информация о том, что президент Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским расследование против сына Джо Байдена правдивая, то это является угрозой национальной безопасности.

Об этом заявила спикер конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает The Hill.

По ее словам, если информация СМИ является достоверной, то Трамп "ступил на опасное минное поле".

"Мы должны быть уверены, что президент и его администрация проводят нашу национальную безопасность и внешнюю политику в интересах американского народа, а не в личных интересах президента", - заявила Пелоси.

Как сообщалось, в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Президента Трампа с "иностранным лидером", каким может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Дональда Трампа, которые, согласно данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах Президента США.

Пристайко опроверг информацию, что Трамп давил на Зеленского

В пятницу издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Дональд Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Джо Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Байден назвал "подрывом нацбезопасности" звонок Трампа Зеленскому

Перед выходом публикации WSJ Дональд Трамп неоднократно отрицал, что говорил о "неподходящих вещах" с иностранным лидером. Кроме того, в пятницу он прямо заявил журналистам в Белом доме, что не обсуждал никаких вопросов относительно Байдена с президентом Зеленским.

Тем временем, в четверг в Палате представителей Комитет по вопросам разведки провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена. Слушания проводились с участием главного инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона и касались жалобы сотрудника разведки после телефонного разговора президентов Украины и США.

Президент США Дональд Трамп отрицает, что договаривался с Президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах — Джо Байдена. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Нэнси Пелоси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 21 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: приметы для девушек и женщин
03 Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
04 ТОП-5 рыцарей, которые могли испортить весь ореол романтики Средневековья (Фото)
05 Госбюджет-2020: сколько выделили Пенсионному фонду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Куба переживает серьезный топливный кризис
Куба переживает серьезный топливный кризис
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Шустер сообщил, что подаст в суд на Коломойского
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Курс валют на 21 сентября: гривна удерживает позиции
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
Рождество Пресвятой Богородицы 2019: поздравления с праздником
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь