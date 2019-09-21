Скандальный разговор Трампа и Зеленского: Конгресс США выразил свою позицию

Новости мира:Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского вызвал резонанс в американской политической жизни.

Если информация о том, что президент Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским расследование против сына Джо Байдена правдивая, то это является угрозой национальной безопасности.

Об этом заявила спикер конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает The Hill.

По ее словам, если информация СМИ является достоверной, то Трамп "ступил на опасное минное поле".

"Мы должны быть уверены, что президент и его администрация проводят нашу национальную безопасность и внешнюю политику в интересах американского народа, а не в личных интересах президента", - заявила Пелоси.

Как сообщалось, в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Президента Трампа с "иностранным лидером", каким может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Дональда Трампа, которые, согласно данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах Президента США.

В пятницу издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Дональд Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Джо Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Перед выходом публикации WSJ Дональд Трамп неоднократно отрицал, что говорил о "неподходящих вещах" с иностранным лидером. Кроме того, в пятницу он прямо заявил журналистам в Белом доме, что не обсуждал никаких вопросов относительно Байдена с президентом Зеленским.

Тем временем, в четверг в Палате представителей Комитет по вопросам разведки провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена. Слушания проводились с участием главного инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона и касались жалобы сотрудника разведки после телефонного разговора президентов Украины и США.

Президент США Дональд Трамп отрицает, что договаривался с Президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах — Джо Байдена.