Сын Трампа попытался унизить Украину: ему метко ответили в сети

Дональд Трамп-младший получил бурю хейта в сети из-за своего поста

После поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и выступления в Конгрессе США, сын экс-президента Штатов Дональд Трамп-младший в очередной раз попытался унизить Украину, сделав соответствующий пост на своей странице в Twitter.

Трапм-младший изменил фотографию с президентом нашей страны, которая была сделана после того, как тот передал американским конгрессменам флаг Украины из Бахмута с подписями воинов.

Он опубликовал в соцсети коллаж, на котором рядом с Зеленским был дорисован голый сын Джо Байдена Хантер Байден, известный секс-скандалами из-за увлечений порнографией, а также, как герой скандала с одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины "Бурисма".

Пост Трампа-младшего

Оригинал. Скриншот из видео

На пост Трампа-младшего отреагировали многие известные личности, в частности волонтер Мелания Подоляк, блогер и активист Сергей Стерненко, а также многие другие.

Высмеивать людей, отдающих жизнь за Родину, и своего главнокомандующего как человека, никогда не служившего в армии. Это просто показывает, как много вы понимаете в самопожертвовании и патриотизме. Надеюсь, ветераны войны США примут это к сведению. Папа должен быть горд.

Надеюсь, русские дадут тебе за это водки.

Ищите убежища в россии, пока вы с папой не оказались в американской тюрьме.

Сколько тебе лет? 12?

Президент Зеленский: «Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом».

Пожалуйста, держи свои личные фантазии в тайне.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Дональд Трамп-младший в ноябре 2022 года взбудоражил сеть своим заявлением об Украине. Он утверждал, что ракета, взорвавшаяся в Польше, была украинской и задается вопросом о том, стоит ли в таком случае дальше помогать нашей стране вооружением.