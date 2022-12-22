Сын Трампа попытался унизить Украину: ему метко ответили в сети
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Дональд Трамп-младший получил бурю хейта в сети из-за своего поста
После поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и выступления в Конгрессе США, сын экс-президента Штатов Дональд Трамп-младший в очередной раз попытался унизить Украину, сделав соответствующий пост на своей странице в Twitter.
Трапм-младший изменил фотографию с президентом нашей страны, которая была сделана после того, как тот передал американским конгрессменам флаг Украины из Бахмута с подписями воинов.
Он опубликовал в соцсети коллаж, на котором рядом с Зеленским был дорисован голый сын Джо Байдена Хантер Байден, известный секс-скандалами из-за увлечений порнографией, а также, как герой скандала с одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины "Бурисма".
На пост Трампа-младшего отреагировали многие известные личности, в частности волонтер Мелания Подоляк, блогер и активист Сергей Стерненко, а также многие другие.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Дональд Трамп-младший в ноябре 2022 года взбудоражил сеть своим заявлением об Украине. Он утверждал, что ракета, взорвавшаяся в Польше, была украинской и задается вопросом о том, стоит ли в таком случае дальше помогать нашей стране вооружением.