Як кремль намагається дискредитувати українську армію: топ фейків

Всі гріхи, у яких можна звинуватити армію рф, роспропаганда перекладає на ЗСУ

Правда — це те, чим проросійські медіа ніколи не могли похвалитися. Хоча згідно зі спостереженням, вичавити те, що відбувається насправді, з пропаганди також можна. Для цього треба всі заяви пропагандистів змінювати на протилежні. До того ж, наприклад, твердження про Збройні сили України це суцільне відображення дій і становище російських військ.

Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зокрема, українці начебто не вміють воювати. Росія звикла перемагати і привласнювати собі всі успіхи. При цьому фактично завжди вона мала у своєму складі представників підкорених народів. Таким чином "народ-переможець" у вигляді росіян воює в Україні, завалюючи фронт трупами, здаючи передчасно Херсон і роблячи "жести доброї волі".

Серед того, що транслюють прокремлівські пропагандисти, популярним є фейк, що нібито українці мають "відсталу" армію. Якщо слідувати спостереженню, то чітко зрозуміло, що росіяни мають проблеми. По-перше, це проявляється в дефіциті озброєння. Через санкції велика кількість західних технологій більше не може приходити на допомогу загарбникам. Тож кремль вже навіть домовляється з таким самим підсанкційним Іраном, аби мати принаймні дрони та ракети. При цьому танкісти рф мають пересідати на старезні Т-62, а артелиристи користуються давніми гаубицями Д-1.

Однак в українських воєнних можливостях сумніватися не варто. Крім постійних модифікацій і покращення власного оборонпрому, від союзників отримуються нові технології, як наприклад "Байрактари", "Джавеліни", "Хаймарси" тощо.

Ще один фейк, який росіяни полюбляють, стосується того, що буцімто українські військові чинять воєнні злочини. Увесь світ, однак, побачив, що Росія систематично порушує всі мислимі та немислимі норми міжнародного права, закони та звичаї війни. Зокрема, яскравими прикладами, які приголомшили абсолютно всіх, стали різанина в Бучі, зруйнування обстрілами Маріуполя, Ізюму, Бородянки, удари по торговельних центрах, площах і вокзалах, створення концтаборів, катівень, факти зґвалтувань, грабунків та мародерства. Натомість російська пропаганда надає погано верифіковані випадки нібито злочинів українців, адже немає особливо чого пред’явити у відповідь.

Крім того, за словами пропагандистів, українська армія це начебто суцільні нерегулярні формування, бойовики, націоналісти та радикали. Різношерстні угруповання Росії водночас кожні ведуть якусь свою війну. Щоб не виглядати самотніми, вони долучили своїх "союзників" — бойовиків "ДНР" та "ЛНР", а також свіжомобілізованих мешканців ОРДЛО. Решту частин армії рф складають непідготовлені мобілізовані росіяни, кадировці та вагнерівці, а також екзотичні формування у вигляді козаків, БАРС, регіональних іменних формувань. Порівнювати російський бестіарій з Силами оборони України немаєжодних підстав.

Також просувають пропагандисти і фейк про те, що Збройні сили України деморалізовані і взагалі не мають ніякого бажання воювати, хоча вже важко описати те, наскільки критично низької позначки досяг бойових дух окупантів. Ті, хто патріотично вигукував гасла на кшталт "можем повторить" і демонстрував скрізь Z-символіку, тепер тікає з Росії. Військові рф ж не розуміють, чому "спецоперація" стала настільки довгою і кривавою і чому вони взагалі воюють. Між іншим, рапорти на звільнення та дезертирства стали ще популярнішими практиками громадян країни-агресорки.

Раніше "Телеграф" розповідав про фейк російської пропаганди, яка видала політ міністра оборони рф сергія шойгу на вертольоті в окупованому криму за відвідання "передової" в Україні.