Как кремль пытается дискредитировать украинскую армию: топ фейков

Все грехи, в которых можно обвинить армию рф, роспропаганда переводит на ВСУ

Правда — это то, чем пророссийские медиа никогда не могли похвастаться. Хотя согласно наблюдению, выжать происходящее на самом деле из пропаганды тоже можно. Для этого нужно все заявления пропагандистов менять на противоположные. К тому же, например, утверждение о Вооруженных силах Украины – это сплошное отражение действий и положения российских войск.

Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. В частности, украинцы якобы не умеют воевать. россия привыкла побеждать и присваивать себе все успехи. При этом фактически всегда она имела в своем составе представителей покоренных народов. Таким образом, "народ-победитель" в виде россиян воюет в Украине, заваливая фронт трупами, сдавая преждевременно Херсон и делая "жесты доброй воли".

Среди того, что транслируют прокремлевские пропагандисты, популярен фейк, что якобы украинцы имеют "отсталую" армию. Если следовать наблюдению, то становится ясно, что у россиян имеются проблемы. Во-первых, это проявляется в дефиците вооружения. Из-за санкций большое количество западных технологий больше не может приходить на помощь захватчикам. Поэтому кремль уже даже договаривается с таким же подсанкционным Ираном, чтобы по крайней мере иметь дроны и ракеты. При этом танкисты рф должны пересаживаться на древние Т-62, а артиллеристы пользуются устаревшими гаубицами Д-1.

Однако в украинских военных возможностях сомневаться не стоит. Кроме постоянных модификаций и улучшения своего оборонпрома, от союзников достаются новые технологии, как, например, "Байрактары", "Джавелины", "Хаймарсы" и т.д.

Еще один любимый россиянами фейк касается того, что якобы украинские военные совершают военные преступления. Однако весь мир увидел, что россия систематически нарушает все мыслимые и немыслимые нормы международного права, законы и обычаи войны. В частности, яркими примерами, ошеломившими абсолютно всех, стали резня в Буче, разрушение обстрелами Мариуполя, Изюма, Бородянки, удары по торговым центрам, площадям и вокзалам, создание концлагерей, застенков, факты изнасилований, грабежей и мародерства. В то же время российская пропаганда дает плохо верифицированные случаи якобы преступлений украинцев, ведь особо нечего предъявить в ответ.

Кроме того, по словам пропагандистов, украинская армия это якобы сплошные нерегулярные формирования, боевики, националисты и радикалы. В то же время разношерстные группировки россии каждае ведет какую-то свою войну. Чтобы не выглядеть одиночками, они приобщили своих "союзников" — боевиков "ДНР" и "ЛНР", а также свежемобилизованных жителей ОРДЛО. Остальные части армии рф составляют неподготовленные мобилизованные россияне, кадыровцы и вагнеровцы, а также экзотические формирования в виде казаков, БАРС, региональных именных формирований. Сравнивать российский бестиарий с Силами обороны Украины нет никаких оснований.

Также продвигают пропагандисты и фейк о том, что Вооруженные силы Украины деморализованы и вообще не имеют ни малейшего желания воевать, хотя уже трудно описать то, насколько критически низкой отметки достиг боевых дух оккупантов. Те, кто патриотично восклицал лозунги типа "можем повторить" и демонстрировал везде Z-символику, теперь убегает из России. Военные рф же не понимают, почему "спецоперация" стала столь долгой и кровавой и почему они вообще воюют. Между прочим, рапорты на увольнения и дезертирства стали еще более популярными практиками граждан страны-агрессора.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фейке российской пропаганды, выдавшей полет министра обороны рф сергея шойгу на вертолете в оккупированном Крыму за посещение "передовой" в Украине.