Почти за 100 км от фронта: выяснилось, какую "передовую" посетил шойгу в Украине
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Глава минобороны рф якобы проводил инспекцию
Несколько дней назад российские СМИ распространили видео на котором министр обороны россии сергей шойгу якобы летает на вертолете и осматривает ситуацию на передовой. Однако, исследователям удалось выяснить, что от текущей линии разграничения российский военный чиновник находился на расстоянии в десятки километров.
Волонтеры проекта GeoConfirmed опубликовали данные где именно летал шойгу. Это территория оккупированного Крыма. "Это точно не "передовые позиции", если он не знает больше", — иронизируют исследователи. Благодаря приметным и узнаваемым объектам удалось определить более точную позицию — чуть севернее Армянска в северном Крыму.
От передовой позиции находятся примерно в 80 км. Характерные окопы начали рыть не так давно.
От Новой Каховки, откуда россияне вывели часть своих войск, до примерного места полета шойгу немного меньше, около 70 км.
Ранее российское руководство подвергалось критике из-за провалов на фронте. Вероятно, визит шойгу — попытка укрепить репутацию российского Минобороны, показать, что российское командование пытается исправить неудачи российских вооруженных сил.
"Телеграф" сообщал, что окопы рыть на территории Крыма начали не только в месте соединения с материком, но и на пляжах. На восточном берегу Херсонской области россияне построили разветвленную систему оборонных сооружений.