Укр

Почти за 100 км от фронта: выяснилось, какую "передовую" посетил шойгу в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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шойгу в вертолете Новость обновлена 20 декабря 2022, 08:06
шойгу в вертолете

Глава минобороны рф якобы проводил инспекцию

Несколько дней назад российские СМИ распространили видео на котором министр обороны россии сергей шойгу якобы летает на вертолете и осматривает ситуацию на передовой. Однако, исследователям удалось выяснить, что от текущей линии разграничения российский военный чиновник находился на расстоянии в десятки километров.

Волонтеры проекта GeoConfirmed опубликовали данные где именно летал шойгу. Это территория оккупированного Крыма. "Это точно не "передовые позиции", если он не знает больше", — иронизируют исследователи. Благодаря приметным и узнаваемым объектам удалось определить более точную позицию — чуть севернее Армянска в северном Крыму.

От передовой позиции находятся примерно в 80 км. Характерные окопы начали рыть не так давно.

Шойгу летал в Крым, а не на передовую
Сходства найденные исследователями
Шойгу летал в Крым
Вертолет сначала летел в одну сторону, а потом назад зацепив несколько объекто в кадр

От Новой Каховки, откуда россияне вывели часть своих войск, до примерного места полета шойгу немного меньше, около 70 км.

инспекция шойгу линии фронта
шойгу летал в районе Армянска

Ранее российское руководство подвергалось критике из-за провалов на фронте. Вероятно, визит шойгу — попытка укрепить репутацию российского Минобороны, показать, что российское командование пытается исправить неудачи российских вооруженных сил.

"Телеграф" сообщал, что окопы рыть на территории Крыма начали не только в месте соединения с материком, но и на пляжах. На восточном берегу Херсонской области россияне построили разветвленную систему оборонных сооружений.

Теги:
#Крым #Сергей Шойгу #Армянск