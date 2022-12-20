Почти за 100 км от фронта: выяснилось, какую "передовую" посетил шойгу в Украине

Глава минобороны рф якобы проводил инспекцию

Несколько дней назад российские СМИ распространили видео на котором министр обороны россии сергей шойгу якобы летает на вертолете и осматривает ситуацию на передовой. Однако, исследователям удалось выяснить, что от текущей линии разграничения российский военный чиновник находился на расстоянии в десятки километров.

Волонтеры проекта GeoConfirmed опубликовали данные где именно летал шойгу. Это территория оккупированного Крыма. "Это точно не "передовые позиции", если он не знает больше", — иронизируют исследователи. Благодаря приметным и узнаваемым объектам удалось определить более точную позицию — чуть севернее Армянска в северном Крыму.

От передовой позиции находятся примерно в 80 км. Характерные окопы начали рыть не так давно.

Сходства найденные исследователями

Вертолет сначала летел в одну сторону, а потом назад зацепив несколько объекто в кадр

От Новой Каховки, откуда россияне вывели часть своих войск, до примерного места полета шойгу немного меньше, около 70 км.

шойгу летал в районе Армянска

Ранее российское руководство подвергалось критике из-за провалов на фронте. Вероятно, визит шойгу — попытка укрепить репутацию российского Минобороны, показать, что российское командование пытается исправить неудачи российских вооруженных сил.

"Телеграф" сообщал, что окопы рыть на территории Крыма начали не только в месте соединения с материком, но и на пляжах. На восточном берегу Херсонской области россияне построили разветвленную систему оборонных сооружений.