Россияне не рассчитывают удержать Кинбурнскую косы: откуда ВСУ могут ударить на юге и как готовятся россияне

Позиции обороны, которые готовит россия, предполагают восприятие перспективы украинского контрнаступления через Днепр как серьезную угрозу

Украинские силы могут форсировать Днепр и вести контрнаступательные операции на левобережной части Херсонщины и угрожать всем наземным коммуникациям до Крыма. Из-за этого россияне укрепляют позиции вдоль критически важных линий снабжения и военных коммуникаций. Они строят окопы, возводят противотанковые сооружения, которые соединяют силы на левом берегу Днепра, Крым и районом Мелитополя в Запорожской области.

Аналитики Института изучения войны считают, что из-за нахождения на линиях коммуникаций, они больше похожи на систему блокпостов, а не сплошную линию обороны. Среди укрепленных частей — полоса 3 км, которая отделяет Кинбурнскую косу от материка, и вдоль пляжей к югу и востоку от полосы.

Карта оборонных сооружений россиян в Херсонской области

Укрепление района Кинбурнской косы показывает, что оккупанты не рассчитывают сохранить позиции на косе, в случае украинской контратаки. Вероятно, российский силы готовятся к тому, что украинские войска займут косу и нужно будет мешать им продвинуться на материк. На этом направлении россияне построили многоуровневую систему обороны.

Аналитики также отмечают, что оборонительные позиции россиян распределены вдоль линий снабжения, а не в районах пересеченной местности и будут уязвимы для окружения в сельской местности. Они направлены на возможность обстреливать дороги, но чаще не защищены с флангов. Если украинским войскам удастся форсировать Днепр как в районе Херсона и в окрестностях Новой Каховки, так и начать наступление с базы на Кинбурнской косе, врагу угрожала бы атака на неприкрытых флангах или даже полное окружение.

Окопы, укрепления и танковые заграждения возле Степного, Херсонская область

Эксперты добавляют, что попытка подготовить оборону, подчеркивает важность направления для будущей войны — логистика, которую россияне пытаются защитить на Херсонщине, включает почти все оставшиеся маршруты, необходимые для ведения военных операций на юге Украины, в том числе две основные магистрали, соединяющие материковую часть юга Украины с Крымом. Если украинские силы закрепятся в восточной части Херсонской области, они могут создать угрозу дополнительного контрнаступления на Мелитополь с запада, от которого российским войскам, вероятно, будет трудно обороняться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что деоккупация Кинбурнской косы позволит не только вести боевые операции на суше, но и доминировать в части Черного моря. Пока оккупанты готовят оборону и стягивают дополнительные орудия, чтобы "кошмарить" обстрелами жителей правобережья Херсонской области.