Строят крепость: россияне активно копают окопы в Крыму (фото и карта)

Враг пытается перекрыть проходы на полуостров

Кроме укреплений позиций на левом, восточном берегу Днепра, россияне усиливаются на подступах к Крыму. Спутниковые снимки показывают, что россии на севере полуострова и чуть вглубь оккупированной территории Херсонщины оборудует новые окопы и ремонтирует старые.

Об этом пишет OSINT-аналитик Бенджамин Питтет. Он также добавил, что оборудование военных позиций видно по всему региону. "Они строят крепость", — написал исследователь.

россия восстановила окопы КПП "Чонгар" и построила новые между Крымом и Херсонской областью. На спутниковых снимках августа и октября видно существенную разницу.

КПП "Чонгар" в августе

КПП "Чонгар" в октябре

Обновляют линии обороны и строят новые и в Армянске на северо-западе полуострова. Спутник снял экскаватор в момент работы.

Россияне готовят линии обороны

На подъездах к Новотроицкому в Херсонской области (менее 30 км от Новоалексеевки) отмечена большая оборонительная позиция.

Таким образом сооружение оборонительных позиций позволяет контролировать проходы в Крым и подходы к полуострову.

Карта оборонительных позиций Крыма

Кроме этого в Джанкое обычную больницу переделали в военные госпиталь, сообщает Генштаб. Он уже начал принимать раненых оккупантов. Называется цифра в пределах 800 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что эксперты считают отвод войск из Херсона и западной части области реальным, но отмечают, что враг боями может попытаться задержать продвижение ВСУ. Аналитики Института изучения войны отмечают, что к выводу войск привела планомерная кампания по нарушению снабжения россиян. Освобождение Крыма многие эксперты назвали возможным после деоккупации Херсона. Что касается построек линии обороны, то россия продолжает тенденцию, заданную еще на востоке Украины, где на дальних подступах к линии фронта, фактически в тылу в Луганской области возводят "линию Вагнера".