“Без тяжелых военных действий”: астролог рассказал, как и когда Крым вернется в состав Украины

Эксперт отметил, что не желательно возвращать полуостров военным путем.

Известный астролог Дмитрий Уранус, ранее назвавший дату, когда закончится война в Украине, составил новый прогноз, в котором рассказал о судьбе незаконно аннексированного полуострова Крым. Астроэксперт отметил, что есть несколько вариантов, как вернуть эту территорию.

В своем прогнозе, опубликованном в Facebook, Дмитрий написал, что по карте присоединения Крыма к россии видно, что какие-то политические процессы будут происходить там с апреля 2024 по апрель-июнь 2025 года. Какие именно неизвестно, но вполне вероятно, что они будут связаны со сменой власти в рф.

"Очень вероятно, что Крым будет окончательно отторгнут от россии, и указ о его присоединении будет призван незаконным. Но это в случае мирного политического процесса возвращения Крыма" — добавил Уранус.

Также астролог подчеркнул, что Крым можно будет освободить без тяжелых военных действий, после ликвидации сухопутного коридора и уничтожения крымского моста. Однако если будет принято решение освобождать военным путем, то бои за Крым могут начаться уже в июле 2023 года, и продляться они до января 2024 г.

Ранее "Телеграф" писал, что экстрасенс Анна Ефремова прогнозирует продолжение боевых действий до весны 2023 года. Но в это время Украина получит ощутимые результаты в свою пользу.