Майже за 100 км від фронту: з’ясувалося, яку "передову" відвідав шойгу в Україні

Глава міноборони росії нібито проводив інспекцію

Кілька днів тому російські ЗМІ поширили відео, на якому міністр оборони росії сергій шойгу нібито літає на гелікоптері та оглядає ситуацію на передовій. Однак дослідникам вдалося з’ясувати, що від поточної лінії розмежування російський військовий чиновник перебував на відстані десятків кілометрів.

Волонтери проєкту GeoConfirmed опублікували дані, де саме літав шойгу. Це територія окупованого Криму. "Це точно не "передові позиції", якщо він не знає більше", — іронізують дослідники. Завдяки помітним і впізнаваним об’єктам вдалося визначити точнішу позицію — трохи на північ від Армянська в північному Криму.

Від передової позиції знаходяться приблизно 80 км. Характерні окопи почали рити нещодавно.

Подібності знайдені дослідниками

Вертоліт спочатку летів в один бік, а потім назад зачепивши кілька об’єктів у кадр

Від Нової Каховки, звідки росіяни вивели частину своїх військ, до приблизного місця польоту шойгу трохи менше, близько 70 км.

шойгу літав у районі Армянська

Раніше російське керівництво критикувало через провали на фронті. Ймовірно, візит шойгу – спроба зміцнити репутацію російського Міноборони, показати, що російське командування намагається виправити невдачі російських збройних сил.

"Телеграф" повідомляв, що окопи рити на території Криму почали не лише у місці з’єднання з материком, а й на пляжах. На східному березі Херсонської області росіяни збудували розгалужену систему оборонних споруд.