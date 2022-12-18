"Чекали, що ППО зб’є": мережа потішається над поїздкою шойгу на війну в Україні

Росіяни стверджують, що глава російського міноборони "побував на передовій" і навіть поспілкувався зі звичайними солдатами

Російське військове командування відзвітувало про черговий "приїзд" міністра оборони рф сергія шойгу на фронт в Україні. У підконтрольному чиновнику відомстві стверджують, ніби той вирушив до "Південного військового округу", провівши інспекцію окупаційних військ на цій ділянці ведення бойових дій. Про перше ж подібне "прибуття" повідомлялося ще наприкінці червня.

Деталі та відео опублікувала пресслужба міноборони росії в офіційному Telegram-каналі. Росіяни показали кадри з шойгу, який летів на бойовому гелікоптері, а також через замерзле поле з залишками снігу.

шойгу встигли приписати досить великий перелік справ, які він начебто встиг виконати за час свого можливого візиту. Це і обліт районів дислокації окупаційних військ рф, і перебування на передовій, а також спілкування зі звичайними солдатами. До того ж, у російському міністерстві говорять про проведення наради з командувачами, які звітували шойгу про "успіхи" на фронті.

"Особливу увагу […] міністр звернув на організацію всебічного забезпечення військ, умов розміщення особового складу у польових умовах, а також роботу медичних та тилових підрозділів", — повідомляє пресслужба відомства.

шойгу побував в Україні?

Варто зазначити, що такі новини не змогли оминути увагою користувачі мережі. І тут простежується цікава тенденція: під новинами окремих росЗМІ можна побачити багатьох задоволених таким "візитом" шойгу на фронт. Це при тому, що навіть росіяни часто критикують свого міністра оборони і вважають його відповідальним за більшість провалів у повномасштабній війні.

Цілком імовірно, що кремль просто запустив свою ботоферму у всі соцмережі, яка обілила б представників російського військового керівництва. Насамперед, звісно, увагу звертатимуть на створення правильного образу диктатора путіна. За даними Інституту вивчення війни, з бункерного лідера хочуть зробити "компетентного керівника воєнного часу".

При цьому вистачає в мережі і тих, хто абсолютно не вірить ані шойзі, ані інформації щодо його "перебування" на фронті в Україні. Багато хто наголошує на дивному кадрі у відео, де добре видно зелену траву з ілюмінатора вертольота — при тому, що в багатьох українських регіонах, особливо вздовж лінії фронту, вже давно лежить сніг.

Нагадаємо, що другий імовірний візит шойгу в Україну міг відбутися у липні. Тоді чиновник дав розпорядження окупантам "наростити дії", щоб це не означало.

У грудні ж сергій шойгу був помічений у Білорусі — він провів особисту зустріч із місцевим диктатором олександром лукашенком.