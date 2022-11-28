Росіяни не розраховують утримати Кінбурнську коси: звідки ЗСУ можуть вдарити на півдні і як готуються росіяни

Позиції оборони, які готує росія, передбачають сприйняття перспективи українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу

Українські сили можуть форсувати Дніпро та вести контрнаступальні операції на лівобережній частині Херсонщини та загрожувати всім наземним комунікаціям до Криму. Через це росіяни зміцнюють позиції вздовж критично важливих ліній постачання та військових комунікацій. Вони будують окопи, зводять протитанкові споруди, які з’єднують сили на лівому березі Дніпра, Криму та району Мелітополя у Запорізькій області.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що через знаходження на лініях комунікацій вони більше схожі на систему блокпостів, а не суцільну лінію оборони. Серед укріплених частин — смуга 3 км, яка відокремлює Кінбурнську косу від материка, і вздовж пляжів на південь та схід від смуги.

Карта оборонних споруд росіян у Херсонській області

Зміцнення району Кінбурнської коси показує, що окупанти не розраховують зберегти позиції на косі у разі української контратаки. Ймовірно, російські сили готуються до того, що українські війська займуть косу і треба буде заважати їм просунутися на материк. На цьому напрямі росіяни збудували багаторівневу систему оборони.

Аналітики також зазначають, що оборонні позиції росіян розподілені вздовж ліній постачання, а не в районах пересіченої місцевості та будуть уразливі для оточення у сільській місцевості. Вони спрямовані на можливість обстрілювати дороги, але найчастіше не захищені з флангів. Якщо українським військам вдасться форсувати Дніпро як у районі Херсона та на околицях Нової Каховки, так і розпочати наступ з бази на Кінбурнській косі, ворогові загрожувала б атака на неприкритих флангах або навіть повне оточення.

Окопи, укріплення та танкові загородження біля Степового, Херсонська область

Експерти додають, що спроба підготувати оборону, наголошує на важливості напряму для майбутньої війни — логістика, яку росіяни намагаються захистити на Херсонщині, включає майже всі маршрути, необхідні для ведення військових операцій на півдні України, у тому числі дві основні магістралі, що з’єднують материкову частину півдня України із Кримом. Якщо українські сили закріпляться у східній частині Херсонської області, вони можуть створити загрозу додаткового контрнаступу на Мелітополь із заходу, від якого російським військам, ймовірно, важко буде оборонятися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що деокупація Кінбурнської коси дозволить не лише вести бойові операції на суші, а й домінувати у частині Чорного моря. Поки окупанти готують оборону та стягують додаткові гармати, щоб "жахати" обстрілами жителів правобережжя Херсонської області.