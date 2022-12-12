"Загибла" під Бахмутом медикиня із США вийшла на зв’язок: смерть виявилася фейком роспропаганди

Ребекка жива та здорова

Російська пропаганда масово поширює фейки про Україну та її захисників. Черговий "удар" путіністів припав на парамедика зі США — 28-річну Ребекку Мацировскі.

Так, у мережі почала поширюватися інформація про загибель Ребеки Маціровскі з Ноксвілл. Нібито жінка-доброволець із Америки померла в боях за Бахмут після удару важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Сонцепек". Цей фейк набув широкого розголосу і його навіть перепостив журнал "Американська історія та політика" (наукове видання КНУ імені Тараса Шевченка).

Однак, на щастя, з Ребеккою виявилося все гаразд. Захисниця України вийшла на зв’язок із нашою редакцією та пояснила ситуацію.

За її словами, неправдиву інформацію про неї поширює роспропаганда, а відповідно все що йдеться в постах про нібито її смерть є вигадкою.

Російська пропаганда масово розтиражувала новину про смерть Мацировські

Зазначимо, що Ребекка Мацировські прибула в Україну ще на початку повномасштабної війни в Україні та одразу вступила до лав медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", який з 2014 року займається евакуацією військових та цивільних жертв з фронту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі запустили новий фейк про війну. Так, після звільнення Херсона почала поширюватися інформація про нібито російських солдатів у Кривому Розі.

Також ми повідомляли, що російські пропагандисти запустили хвилю нових фейків про Україну.