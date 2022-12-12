Повернення Криму і падіння ракет у Польщі: російські пропагандисти поширюють новий фейк

Російські ЗМІ створюють відверто брехливі маніпуляції щодо України

Чергову відверто брехливу маніпуляцію народили російські ЗМІ, аби створити в Україні "зраду" і підірвати довіру до влади. З посиланням на британське видання Financial Times, пропагандисти повідомили, що український президент Володимир Зеленський сам заявив, що не збирається повертати Кримський півострів воєнним шляхом, адже "змирився", що росіяни його не покинуть.

ЗМІ зазначають, що Зеленський нібито сказав, що Києву "не варто витрачати час" на силове завоювання Криму. Інші пропутінські видання трактують цю новину як натяк України на готовність на переговори, а деякі — як розвіяння ситуації навколо падіння українських ракет у Польщі і виступу Зеленського на цю тему.

Слід зазначити, що коментар про Крим для Financial Times президент України дійсно давав. Проте, звучав він інакше.

"Я розумію, що всі розгублені через ситуацію, що склалася [навколо Криму], і через подальшу долю Криму. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях щодо деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду тільки за. Якщо ж рішення [не передбачає] деокупацію і [Крим] залишається частиною російської федерації, ніхто не повинен витрачати свій час на це", — заявив Зеленський.

Тобто Україна допускає звільнення півострова дипломатичним шляхом, якщо такий варіант несподівано з’явиться. В іншому випадку — ЗСУ зроблять це самостійно.

Щодо фейку росіян про начебто бажання Зеленського повернутися в переговорний процес, то щонайменше два місяці тому набуло чинності рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з російським президентом Путіним. Натомість у Росії про бажання переговорів говорили неодноразово — натяки звучали від Марії Захарової, Сергія Лаврова та самого Путіна. Це є прямим наслідком програшу на фронті, тож, ймовірно, їм потрібен час, щоб відновити сили армії.

З іншого боку, питання з ракетами, які впали на території Польщі в день масованого обстрілу України Росією, є розв’язаним. Велика кількість світових лідерів, серед яких генеральний секретар НАТО Столтенберг, канцлер Німеччини Шольц, голова уряду Нідерландів Рютте, прем’єр-міністр Британії Сунак, висловилися про те, кого вважають винним. За їхніми словами, за вбивством двох поляків ракетою 15 листопада стоїть РФ і немає значення, кому саме належить ця ракета. Своєю чергою Зеленський заявив, що до завершення розслідування не можна сказати точно, чия ракета це була.