Провали Кремля тривають: підбірка нових маніпуляцій пропаганди РФ

Росіяни, як і раніше, продукують фейки та дезинформацію

Вівторок, 6 грудня, став таким самим днем, насиченим новими російськими наративами, як і будь-який інший. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки взяв за приклад кілька новин, які стосуються фейків та дезінформації, аби розвіяти їх.

Зокрема, у мережі з’явилися новини про те, що російський диктатор Володимир Путін прибув у Крим. Там оператори зняли його з певної відстані — у профіль та зі спини. Він промовив кілька слів, погодив вручення нагород будівельникам — і на цьому все.

З іншого боку, наступного дня, 6 грудня, у Слов’янськ, що за 50 км від фронту, прибув український президент Володимир Зеленський. Там він фотографувався з військовослужбовцями, записав відеозвернення до Дня ЗСУ. При цьому всюди він — з відкритим лицем і в повний зріст.

Крім того, що це стало гарним прикладом того, де дійсно своє, а де чуже, згадується той факт, що Путін жодного разу за вісім років не був на Донбасі. Хоча він так "щиро намагається допомогти народу", у його графіку легше було знайти час для відкриття індичої ферми в Тюмені. З індиками Путіну явно безпечніше.

Цікаво, як у Міноборони РФ продовжують наполегливо створювати картинку успіху. Сергій Шойгу 6 грудня повідомив, що аварійність авіаційних транспортних засобів ЗС Росії у 2022 році знизилася. Він наголосив, що кількість авіаційних подій також зменшилася. При цьому тільки за останні три місяці відбувся справжній "літакопад" по всій Росії.

Крім пошкодження бомбардувальників на аеродромах Саратовської та Рязанської областей, з початку осені у РФ впало щонайменше 6 літаків та винищувачів, зокрема й нещодавно, 2 грудня, в Приморському краї. До цього потрібно додати ще понад 280 літаків, які були "приземлені" ЗСУ на війні від 24 лютого.

6 грудня також стало відомо, що YouTube заблокував канал RT Balkan. Це сталося на тлі оголошення, що у новий пакет санкцій ЄС увійдуть, між іншим, блокування чотирьох російських телеканалів.

Головна редакторка RT Balkan Олена Мілінчич вважає, що "дії YouTube свідчать насамперед про несвободу ЗМІ на Заході ", проте настрої на Балканському півострові говорять самі за себе. Зокрема, після 24 лютого на Заході застосували обмежувальні заходи, включаючи блокування ресурсів Sputnik та телеканалів мережі RT. Відеохолдинг YouTube до цього доєднався.

Війна в Україні посилює розкол політичних еліт в Боснії та Герцеговині, що не дає ефективно боротися з впливом Росії. У Республіці Сербській ситуація протилежна — президент Милорад Додик активно підтримує РФ.

Західні країни намагаються приборкати вплив російських наративів — в останні місяці вони направили до Боснії фахівців та кілька сотень військовослужбовців для посилення миротворчої місії EUFOR, чому наполегливо намагалася завадити Росія. Підтвердження роботи російських медіа та Кремля достатньо в цій історії.

Врешті-решт, можна згадати про останні повідомлення терориста Стрєлкова (Гіркіна), який повернувся з війни та розповів свою думку про те, що там відбувається. Так, за його словами, військові РФ не знають, за що воюють і вмирають, а мету так званої "спецоперації" Кремль навмисно приховує, щоб "мати можливість оголосити її досягнутою в будь-який момент, який визнають зручним". Гіркін відверто заявив, що українська армія більш мотивована і взимку не перестане йти в наступ. Терорист додав, що Росії не варто чекати гарних новин з фронту.

Тут вже можна поставити під сумнів те, що Гіркін доживе до довічного ув’язнення, до якого його засуджено в Гаазі, адже посадити за "дискредитацію і розповсюдження фейків про ЗС РФ" його можуть ще скоріше. Тим паче, що його думка дуже сильно розбігається з тим, яку маячню висловлює Росія в ООН про те, що бажає переговорів, а потім підкріплює це фразою про те, що "удари по інфраструктурі України продовжаться".