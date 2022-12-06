Навоювався: терорист гіркін поскаржився на "ДНР"івців і поїхав назад до москви — реакція мережі

гіркін заявив, що перебував у складі бойовиків нелегально

Відомий терорист ігор гіркін-стрєлков, який раніше очолював так зване міністерство оборони "ДНР", повернувся назад до москви з війни в Україні.

За словами гіркіна, його чергова спроба взяти участь у бойових діях не мала успіху. Терорист нарік на дивні дії з боку керівництва. Нібито спочатку стрєлкова начебто зарахували до одного з підрозділів "ДНР", і поки він уявляв себе його учасником, несподівано з’ясувалося, що у списках особового складу його імені немає.

"До мене (неофіційно) довели інформацію, що "неузгоджене" зарахування до складу нм "ДНР" викликало невдоволення "вищого командування", але запевнили, що це питання "буде згодом вирішене", а поки я виконуватиму свої обов’язки, формально перебуває на посаді рядового (що мене цілком влаштовувало)… після досить тривалого перебування на військовому полігоні як виконувач обов’язків начальника штабу батальйону, що формується, у листопаді убув з групою бійців батальйону в район розташування основних сил N-ського полку в район м.Сватове… В рамках виконання обов’язків НШ батальйону, наприкінці листопада я з деяким подивом з’ясував, що не просто не перебуваю на посаді у своєму батальйоні, а й взагалі ніяк не числюсь у штатах N-ського полку, намагаючись далі зрозуміти свій статус, досить швидко встановив, що списках особового складу N-ської бригади (до маршової роти якої надійшов під час зарахування) — мене теж давно немає", — розповів терорист.

стрєлков скаржиться, що, як виявилося, він перебував у складі бойовиків нелегально і у разі, якби з ним щось трапилося, ніхто в росії чи "ДНР" відповідальність би не поніс. При цьому в командуванні терористів про все це знали, але воліли мовчати, отримуючи від гіркіна продовольство, спорядження, автотранспорт, засоби ПММ та надходження добровольців.

Нібито з озвученими вище обставинами стрільців убув до москви і опублікував свої документи.

В Україні вже відреагували на новини від стрєлкова. Так, наприклад, український активіст Сергій Стерненко опублікував документи терориста і підписав таким чином:

"Звання: полковник

Посада: гранатометник

Вартість: від $ 150 000

У мережі подібна інформація викликала масу гумору та фотожаб.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий терорист гиркін-стрєлков оприлюднив свою нову фотографію, чим викликав бурхливу рекцію мережі.

Також ми повідомляли про те, що терорист гіркін перестав вливати в голови передплатників свою думку.