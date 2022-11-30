"Сидить у підвалі АТБ, у відділі випічки": нове фото терориста гіркіна наробило шуму в мережі

У мережі нагадують, що за військового злочинця призначено велику винагороду

Російський терорист, колишній ватажок бойовиків "днр" і один із фігурантів справи про збиття пасажирського рейсу MH17 ігор гіркін (стрелков) оприлюднив нове фото в мережі, чим викликав активну реакцію в мережі.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко, фахівці вже витягли з метаданих знімків всю необхідну інформацію, яку потрібно було побачити.

"Друзі, стрєлков вже готовий сісти за свої злочини. Ось такі світлини публікують його друзі: в землянці ховається. Нічого, це ненадовго", — написав він.

Водночас блогер Андрій Плахонін нагадав, що ГУР дає за інформацію про терориста солідну суму 100 тисяч доларів, але йому нагадали, що активіст Сергій Стерненко теж пообіцяв 50 тисяч зверху.

Інші користувачі мережі теж почали висувати свої здогади про те, де знаходиться гіркін, а хтось і зовсім почав жартувати. Зокрема деякі вказали, що військовий злочинець помітно погладшав, а тому його варто шукати у підвалі магазину у відділі випічки.

Як повідомлялося раніше, гіркін у серпні спробував потрапити в Україну через Крим, але був затриманий російськими силовиками за використання підробленого паспорта. Після цього він заявив, що рано чи пізно опиниться на фронті.