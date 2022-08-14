Неодмінно воюватиму: терорист Гіркін прокоментував своє затримання

Один із головних рупорів пропаганди бойовиків нарешті прокоментував своє затримання

Ексочільник російських бойовиків на тимчасово окупованому Донбасі Ігор Гіркін-Стрєлков нарешті відреагував особисто на новину про затримання на території Кримського півострова. Як відомо, він намагався проїхати на підконтрольну Україні територію за підробленим паспортом, і заради цього навіть змінив зовнішність, пожертвувавши своїми вусами. При цьому його план провалився, адже у документах виявилося старе фото.

Що саме він розповів про своє затримання російськими військовими, "Телеграф" дізнався із особистого Telegram-каналу пропагандиста. Гіркін-Стрєлков був досить небагатослівним, а свою позицію висловив у трьох тезах.

Насамперед він заявив, що не збирається коментувати реакцію одного зі своїх колишніх "колег", терориста Ігоря Безлера. Той, до речі, дуже насмішкувато поставився до долі Гіркіна-Стрєлкова, назвавши його "потєряшкою" та "рятівником росії". Також ситуацію із проходженням КПП у Криму Безлер прокоментував цитатою з радянського фільму "Дурік, ти навіщо вуса поголив?"

Також від Ігоря Гіркіна-Стрєлкова прозвучало запевнення в тому, що до КПЗ його не поміщали, і там він там не планує. Натомість, судячи з усього, бажання побувати на війні в Україні в нього все ще не зникло.

"На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою). Але не прямо зараз", — написав бойовик у своїй публікації.

Варто зазначити, що напередодні під час ефіру з журналістом Марком Фейгіним радник глави Офісу президента України Олексій Арестович говорив про зовсім іншу долю Стрєлкова-Гіркіна. На думку військового експерта, відомий проросійський пропагандист уже може перебувати в Україні на території окупованої Херсонської області. Він підкреслив, що дані вимагають додаткової перевіркою, однак, цілком імовірно, що невдовзі Стрєлков-Гіркін спливе десь під Снігурівкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як на затримання терориста у Криму відреагували користувачі мережі. Тут навіть спойлера не буде — інцидент породив хвилю мемів та жартів.

Також ми писали про те, який "титул" нещодавно Гіркіну вручила західна преса, через що в соцмережах зчинився великий галас.