"Це звизнання: NYT насмішила новим визначенням для терориста Гіркіна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 27
В Україні вказану особу вважають терористом і військовим злочинцем
Американська газета The New York Times випустила нову статтю, в якій дала досить дивне визначення бойовику так званої "днр" і військовому злочинцю Ігорю Гіркіну "Стрєлкову". У тексті матеріалу терориста іменують "військовим аналітиком" і "критиком", при цьому не вказуючи його роль у війні росії проти України. У мережі таким "визнанням", м'яко кажучи, шоковані.
"Багато аналітиків висловлюють сумніви щодо того, як довго росія зможе продовжувати наступ на Україну без загальної мобілізації. Ігор Гіркін, військовий аналітик і постійний критик стратегії щодо України, сказав, що росія не може завоювати всю країну", — йдеться в тексті статті The New York Times.
Після відповідної цитати далі у матеріалі терорист Гіркін взагалі не згадується. Відповідно немає мови і про те, як він був безпосереднім учасником російсько-української війни на боці так званої "днр", і обвинувачуваним нідерландським судом у справі щодо збиття пасажирського літака над Донбасом улітку 2014 року.
У мережі українці відповідним визначенням терориста шоковані, бурхливо обговорюючи нове "визнання" Гіркіна. Дехто відзначає, що, після прочитання матеріалу американської газети, ледь не заплювали екран монітора.
До відома читачів, Ігор Гіркін (Стрєлков) є відставним офіцером російських збройних сил і колишнім полковником фсб росії. В Україні Гіркін визнаний військовим злочинцем і терористом, адже він був одним із провідних учасників збройної агресії рф проти України під час боїв на Донбасі, а також на момент анексії росією Криму на боці противника.
Крім того, він обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни. Гіркін офіційно оголошений у розшук.
На початку повномасштабного вторгнення росії терорист започаткував свій ютуб-канал, де одноосібно проводить так звану "аналітику" війні в Україні.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як колишній ватажок так званої "днр" Ігор Стрєлков-Гіркін звернувся до кривавого російського лідера володиимра путіна, закликавши його "покарати винних у провалі "бліцкригу" в Україні"