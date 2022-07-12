"Це звизнання: NYT насмішила новим визначенням для терориста Гіркіна

В Україні вказану особу вважають терористом і військовим злочинцем

Американська газета The New York Times випустила нову статтю, в якій дала досить дивне визначення бойовику так званої "днр" і військовому злочинцю Ігорю Гіркіну "Стрєлкову". У тексті матеріалу терориста іменують "військовим аналітиком" і "критиком", при цьому не вказуючи його роль у війні росії проти України. У мережі таким "визнанням", м'яко кажучи, шоковані.

"Багато аналітиків висловлюють сумніви щодо того, як довго росія зможе продовжувати наступ на Україну без загальної мобілізації. Ігор Гіркін, військовий аналітик і постійний критик стратегії щодо України, сказав, що росія не може завоювати всю країну", — йдеться в тексті статті The New York Times.

Після відповідної цитати далі у матеріалі терорист Гіркін взагалі не згадується. Відповідно немає мови і про те, як він був безпосереднім учасником російсько-української війни на боці так званої "днр", і обвинувачуваним нідерландським судом у справі щодо збиття пасажирського літака над Донбасом улітку 2014 року.

У мережі українці відповідним визначенням терориста шоковані, бурхливо обговорюючи нове "визнання" Гіркіна. Дехто відзначає, що, після прочитання матеріалу американської газети, ледь не заплювали екран монітора.

Реакція користувачів мережі

До відома читачів, Ігор Гіркін (Стрєлков) є відставним офіцером російських збройних сил і колишнім полковником фсб росії. В Україні Гіркін визнаний військовим злочинцем і терористом, адже він був одним із провідних учасників збройної агресії рф проти України під час боїв на Донбасі, а також на момент анексії росією Криму на боці противника.

Крім того, він обвинувачується у порушенні законів та звичаїв війни. Гіркін офіційно оголошений у розшук.

На початку повномасштабного вторгнення росії терорист започаткував свій ютуб-канал, де одноосібно проводить так звану "аналітику" війні в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як колишній ватажок так званої "днр" Ігор Стрєлков-Гіркін звернувся до кривавого російського лідера володиимра путіна, закликавши його "покарати винних у провалі "бліцкригу" в Україні"