"Сидит в подвале АТБ, в отделе выпечки": новое фото террориста гиркина наделало шума в сети

В сети напоминают, что за военного преступника назначено крупное вознаграждение

Российский террорист, бывший главарь боевиков "днр" и один из фигурантов дела о сбитии пассажирского рейса MH17 игорь гиркин (стрелков) обнародовал новое фото в сети, чем вызвал активную реакцию в сети.

Ка сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко, специалисты уже вытащили из метаданных снимка всю необходимую информацию, которую необходимо было увидеть.

"Друзья, стрелков уже готов сесть за свои преступления. Вот такие фотографии публикуют его друзья: в землянке прячется. Ничего это ненадолго", — написал он.

Вместе с тем блогер Андрей Плахонин напомнил, что ГУР дает за информацию о террористе солидную сумму в 100 тысяч долларов, но ему напомнили, что активист Сергей Стерненко тоже пообещал 50 тысяч сверху.

Другие пользователи сети тоже начали выдвигать свои догадки о том, где находится гиркин, а кто-то и вовсе начал шутить. В частности некоторые указали, что военный преступник заметно потолстел, а потому его стоит искать в подвале магазина в отделе выпечки.

Как сообщалось ранее, гиркин в августе попытался попасть в Украину через Крым, но был задержан российскими силовиками за использование поддельного паспорта. После этого он заявил, что рано или поздно окажется на фронте.