Провалы Кремля продолжаются: подборка новых манипуляций пропаганды РФ

Россияне по-прежнему производят фейки и дезинформацию

Вторник, 6 декабря, стал таким же днем, насыщенным новыми российскими нарративами, как и любой другой. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности привел для примера новости, касающиеся фейков и дезинформации, чтобы их развеять.

В частности, в сети появились сообщения, что российский диктатор Владимир Путин прибыл в Крым. Там операторы сняли его с некоторого расстояния — в профиль и со спины. Он произнес несколько слов, согласовал вручение наград строителям – и на этом все.

С другой стороны, на следующий день, 6 декабря, в Славянск, что в 50 км от фронта, прибыл украинский президент Владимир Зеленский. Там он фотографировался с военнослужащими, записал видеообращение ко Дню ВСУ. При этом повсюду он — с открытым лицом и в полный рост.

Кроме того, что это стало хорошим примером того, где действительно свое, а где чужое, упоминается тот факт, что Путин ни разу за восемь лет не был на Донбассе. Хотя он так "искренне пытается помочь народу", в его графике легче было найти время для открытия индюшачьей фермы в Тюмени. С индюками Путину явно безопаснее.

Интересно, как в Минобороны РФ продолжают упорно создавать картинку успеха. Сергей Шойгу 6 декабря сообщил, что аварийность авиационных транспортных средств ВС России в 2022 году снизилась. Он отметил, что количество авиационных происшествий также уменьшилось. При этом только за последние три месяца произошел настоящий "самолетопад" по всей России.

Помимо повреждения бомбардировщиков на аэродромах Саратовской и Рязанской областей, с начала осени в РФ упали не менее шести самолетов и истребителей, в том числе и недавно, 2 декабря, в Приморском крае. К этому нужно добавить еще более 280 самолетов, которые "приземлили" ВСУ на войне с 24 февраля.

6 декабря стало известно, что YouTube заблокировал канал RT Balkan. Это произошло на фоне сообщения о том, что в новый пакет санкций ЕС войдут, среди прочего, блокировка четырех российских телеканалов.

Главный редактор RT Balkan Елена Милинчич считает, что "действия YouTube свидетельствуют прежде всего о несвободе СМИ на Западе", однако настроения на Балканском полуострове говорят сами за себя. В частности, после 24 февраля на Западе применили ограничительные меры, включая блокировку ресурсов Sputnik и телеканалов сети RT. Видеохолдинг YouTube к этому присоединился.

Война в Украине усугубляет раскол политических элит в Боснии и Герцеговине, что не дает эффективно бороться с влиянием России. В Республике Сербской ситуация противоположная – президент Милорад Додик активно поддерживает РФ.

Западные страны пытаются обуздать влияние российских нарративов — в последние месяцы они направили в Боснию специалистов и несколько сот военнослужащих для усиления миротворческой миссии EUFOR, чему упорно пыталась помешать Россия. Подтверждения работы российских медиа и Кремля достаточно в этой истории.

В конце концов можно вспомнить о последних сообщениях террориста Стрелкова (Гиркина), который вернулся с войны и высказал свое мнение о том, что там происходит. Так, по его словам, военные РФ не знают, за что воюют и умирают, а цель так называемой "спецоперации" Кремль намеренно скрывает, чтобы "иметь возможность объявить ее достигнутой в любой момент, который сочтут удобным". Гиркин откровенно заявил, что украинская армия более мотивирована и зимой не перестанет наступать. Террорист добавил, что России не стоит ждать хороших новостей с фронта.

Здесь уже можно подвергнуть сомнению то, что Гиркин доживет до пожизненного заключения, к которому он приговорен в Гааге, ведь посадить за "дискредитацию и распространение фейков о ВС РФ" его могут скорее. Тем более, что его мнение очень сильно расходится с тем, какой бред несет Россия в ООН о том, что хочет переговоров, а затем подкрепляет это фразой о том, что "удары по инфраструктуре Украины продолжатся".