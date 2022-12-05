Медиаэксперт Татьяна Попова специально для "Телеграфа" привела примеры российских фейков

Российская пропагандистская машина в последнее время явно дает сбои. Количество фейков неизменно растет, но их качество резко снизилось, упав до уровня 2014-16 годов, когда откровенная ересь вроде "распятого мальчика в трусиках" стала "визиткой" роспропаганды – некомпетентной, лживой, извращенной.

Вот лишь некоторые российские фейки последнего времени, указанные проектом StopFake. Все они, конечно, не имеют ничего общего с реальностью.

1. В Польше выявили рост заболеваемости ВИЧ из-за наплыва беженцев из Украины.

2. В Одессе дали 15 лет колонии за вывешивание российских флагов.

3. В Германии раскрыли, как США готовили Украину к конфликту с рф.

4. Марк Цукерберг признал блокировку информации о сыне Байдена в Фейсбуке по требованию ФБР.

5. Видеофейк якобы с польского ТВ – яростные дебаты между украинской беженкой и местным радикалом. Чего на самом деле, конечно, не происходило.

6. Беженцы из Украины едут через Европу транзитом в Беларусь. Что не просто фейк, но и откровенный бред.

7. Из той же оперы – что внешняя политика Великобритании будет ориентироваться на рф и Китай.

8. Манипуляция, будто Украина готовила операцию по "захвату Крыма" в 2023 году.

9. В Польше появился плакат против Зеленского (российские пропагандисты тут тупо использовали фотошоп).

10. Еще один фейк – что посольство Польши в Украине готовит опрос среди жителей западных областей нашей страны, хотят ли они присоединиться к Польше.

То есть российские пропагандисты вернулись к уровню шести-восьмилетней давности, когда, не заморачиваясь, публиковали чистые выдумки. С 2018-го по 2020-й были более тонкие методы манипуляции, разжигания разногласий, раздувания уже имеющихся протестных настроений. А сейчас россияне вернулись к тупым, топорным фейкам. К оголтелому и примитивному уровню.

Возможно, такие перемены связаны с тем, что продуцированием такого рода "новостей" занимается некая новая команда. Возможно, дело в соответствующей информационной политике. Но факт остаётся фактом – российская пропаганда стала в разы примитивнее, чем ранее.

И это видно даже по их топ-пропагандистам.

Из последних ярких выступлений можно отметить недавний "Вечер с Соловьевым" на телеканале Россия-1.

Там Соловьев с Симоньян обсуждали Форум свободных народов ПостРоссии. На моей памяти, это уже четвертый или пятый такого рода форум. Следующий будет в Швеции. Я уже записала интервью с пятью представителями коренных народов рф, которые дошли до ситуации, когда запрашивают у других стран признания геноцида, оккупации, независимости своих народов. Я говорила с премьер-министром в изгнании Чеченской республики Ичкерия – Ахмедом Закаевым, с представителями движений из Карелии, Ингрии (Большой Петербург), Башкортостана, Кубани. Ранее делала интервью с представителями Свободной Бурятии (они помогали бурятским мужчинам разрывать контракты с росармией, а также организованно вывозили их от принудительной мобилизации в Монголию, Казахстан).

Все эти народы хотят независимости. И тут Соловьев с Симоньян посвящают полчаса своей программы обсуждению этих форумов, этих народов, их устремлений. При этом так откровенно путаются, не понимают, что какое название значит, о каких народах речь, какие исторические предпосылки для тех или иных устремлений. Наглядно демонстрируя свою имперскость, поверхностность, глупость, некомпетентность.

И я абсолютно не удивлена, что неофициальным слоганом этих форумов свободных народов ПостРоссии является фраза "Нравится, не нравится – империя развалится".

И так прекрасно прозвучало во время соловьевского вечера заявление Симоньян в стиле: "А я не поняла – что значит ПостРоссия?" И хочется сказать ей – это то, что приближается с каждым днем.