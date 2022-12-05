Четыре "кита" российской пропаганды: как противостоять фейкам Кремля о войне в Украине

Эксперты рассказали "Телеграфу" о методах и средствах страны-агрессора в информационной войне

Российские пропагандисты в последнее время получают жесточайшие удары. В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО насчет запрета религиозных организаций, которые подчиняются Русской православной церкви (РПЦ).

В немилость попадают многие храмы, которые по документам до сих пор считаются представителями УПЦ Московского патриархата и сеют в Украине семена пропаганды страны-агрессора.

Ранее Германия отказалась приглашать на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности представителей официальных властей рф. Да и сами топовые роспропагандисты начали задумываться о Гаагском трибунале.

"Телеграф" обсудил с экспертами, почему в Украине на десятом месяце полномасштабного вторжения рф действует пропаганда страны-агрессора и как этому можно противостоять.

Дезинформация — опора кремлевской элиты

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак отмечает, что всю свою современную историю развития рф определяла дезинформацию как надежную и постоянную опору кремлевской элиты. А сами дезинформационные кампании по уровню результативности и важности не уступали масштабным боевым столкновениям.

"Цель российской дезинформации касательно Украины и коллективного Запада – дезорганизовать наше сопротивление, посеять панику среди населения, остановить поставки вооружений со стороны союзников украинского государства. С 2014 года вся мощь российской дезинформационной машины направлена против Украины в целом и против каждого украинца в частности", – уверяет эксперт.

По его словам, Кремль использует российские, украинские и международные СМИ для распространения дезинформации. Правда, на данном этапе в информационном плане россия больше не опережает события, а пытается их догонять.

"Наибольшие свои усилия рф направляла на распространение дезинформационных сообщений в сферах якобы нарушения Украиной норм нераспространения оружия массового поражения, создания при поддержке США на территории нашей страны биологических лабораторий военного направления и нелегальной торговли оружием, полученным в качестве помощи от стран Запада", – подчеркивает Иван Ступак.

Он отмечает: для того, чтобы понять, как противостоять российской дезинформации, нужно осознать, из каких именно основных шаблонов состоит Дезинформация.RU – основные конструкты, на которые уже надстраиваются наиболее циничные и как бы креативные дезинформационные месседжи рф.

Среди них Иван Ступак выделяет ряд наиболее используемых. Условно говоря – четыре "кита" российской пропаганды.

1. Отрицание

Суть в том, что инициатор дезинформации пытается отвергнуть невыгодную ему объективную информацию, при этом приводя вымышленные причины с целью подорвать доверие к источнику, а также посеять неуверенность и неопределенность. К примеру, Кремль всячески отрицает какую-либо ответственность за военное вторжение в Украину, утверждая, что он был вынужден вступить в войну. Тем самым, рф пытается выставить себя жертвой потенциальной агрессии со стороны Украины и коллективного Запада (блока НАТО), сфабриковав причины нападения на нашу страну.

2. Искажение

Одна из сторон пытается дать другое толкование общеизвестной информации или понятным событиям. Так рф всячески, даже под угрозой уголовного преследования, избегает называть полномасштабное военное вторжение в Украину войной, используя гибридный термин – "специальная военная операция". Кроме того, начиная с 2017 года в сообщениях российских СМИ слово "взрыв" заменяют "хлопком" — даже в тех случаях, когда речь идет о взрыве с масштабными разрушениями и человеческими жертвами.

3. Отвлечение

Суть в вытеснении и отвлечении внимания от информации, которая невыгодна российской власти, посредством распространения заведомо ложной информации. Именно в этом ключе истинная страна-агрессор пытается выставить Украину в таком качестве, стараясь при этом преподнести нас как неправовое государство, которое якобы находится под контролем неонацистского режима. Целью этого, поясняет Иван Ступак, является вытеснение из всеобщего внимания того безусловного факта, что именно россия, нарушив все нормы международного права, напала на демократическое государство с законно избранным президентом и международно же признанными границами. Кроме того, акцентирует эксперт, россия пытается скрыть свои военные преступления, обвиняя Украину, в частности, в том, что она сама якобы устроила массовые убийства в пригороде Киева или производит обстрел Запорожской АЭС с использованием тяжелого оружия и ракетных систем.

4. Устрашение

Речь о реализации сценария постоянной потенциальной угрозы, поясняет Иван Ступак. По его словам, происходит разжигание страха в соответствующих целевых государствах. Тем самым ограничивается их политическая дееспособность.

"Это включает в себя, к примеру, угрозы со стороны путинского режима продолжить (или начать) эскалацию в отношении государств, выступающих за соблюдение международного права. В ход идут сюжеты, допускающие возможность прямого использования россией ядерного оружия против Украины, ЕС и США, – отмечает эксперт. – В качестве "аргумента" рф на международных площадках пыталась продвигать откровенно дезинформационные материалы о якобы участии Украины (при поддержке западных государств) в разработке собственного оружия массового уничтожения. Кроме того, Кремль создавал и распространял сообщения о планах Украины создать из радиоактивных отходов собственной атомной энергетики "грязную" бомбу и взорвать ее в одном из регионов страны. При том, что у Украины нет программы по разработке ядерного, химического или биологического оружия, наша страна продолжает соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия".

Как рашисты "сеют" семена дезинформации

По словам Ивана Ступака, когда дезинформационные сообщения изготовлены и готовы к распространению, возникает вопрос – как донести их до конечного потребителя. В настоящее время, отмечает эксперт, рф для широкого распространения важных для себя материалов по всему миру активно использует следующие методы.

Брифинги

Наиболее активно такой метод используют Министерство обороны рф (спикер – Игорь Конашенков) и МИД рф (спикер – Мария Захарова).

"Например, Минобороны страны-агрессора неоднократно завышало количество якобы уничтоженной украинской техники и военнослужащих, а также многократно сообщало о захвате одних и тех же населенных пунктов", – отмечает эксперт.

ООН

Иван Ступак акцентирует, что рф активно использует площадку ООН для проведения своей информационной войны, распространения дезинформации, пропаганды против Украины, Европейского союза и США. Озвученную российскими представителями ООН (Василий Небензя и его заместитель – Дмитрий Полянский) информацию в дальнейшем активно распространяют в подавляющем большинстве союзники россии, в частности: Беларусь, КНДР, Сирия и Эритрея.

Фабрики троллей

"Фабрика троллей" – это обобщенное название ряда российских компаний, которые финансируются и руководствуются "личным поваром владимира путина" – Евгением Пригожиным, "рулящим" также ЧВК "Вагнер". В прессе и других источниках "фабрика троллей" также упоминается в таких контекстах: "кремлеботы", "пригожинские тролли", "ольгинские тролли", "лахтоботы", отмечает Иван Ступак. По его словам, главная задача сетевых троллей – написание комментариев для организации фейковых дискуссий, к которым должны присоединиться реальные пользователи. Средняя норма комментариев от каждого работника такой "фабрики" – 135 единиц в день.

Поддельные репортажи

Отдельной категорией, продолжает эксперт, стоят фейки, выдаваемые за информационные сообщения (видеосюжеты, фотографии и скриншоты) мировых и других авторитетных средств массовой информации, таких как CNN, BBC или DW. На самом деле содержание такой дезинформации является результатом откровенных манипуляций и фальсификаций, поясняет Иван Ступак. Однако некоторые из таких информационных сообщений становятся вирусными и набирают сотни тысяч или даже миллионы просмотров в сети.

"Основная цель создателей данного контента – распространение дезинформации, пропаганды и продвижения пророссийской, антиукраинской или антизападной повестки, призванное посеять сомнение в объективном освещении событий и подорвать доверие к авторитетным западным СМИ", – акцентирует эксперт.

Иностранные журналисты и общественные деятели

Политическое руководство рф активно использует иностранных журналистов, псевдожурналистов маргинальных иностранных СМИ, а также различных экспертов, политологов, историков, бывших высокопоставленных должностных лиц и широко известных людей для распространения своей дезинформации, и придания весомости и авторитетности такой информации.

Таких деятелей, по мнению Ивана Ступака, можно разделить на следующие группы:

1. Журналисты: Грэм Филипс (Великобритания), Адриан Боке (Франция).

2. Иностранцы, работающие на росСМИ и постоянно проживающие в рф: Соня Ван Ден Энде (Нидерланды), Хаукур Хауксон (Исландия).

3. Политики и другие известные лица: Стивен Сигал (голливудский актер), Леонардо Трикарино (бывший начальник штаба ВВС Италии, генерал), Ричард Блэк (бывший сенатор США от штата Вирджиния).

"Не исключено, что некоторые такие "журналисты и эксперты" находятся на материальном содержании и оперативной связи со спецслужбами рф", – резюмирует Иван Ступак.

Как с этим обстоят дела в США

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко, рассуждая о пропаганде, фейках, дезинформации, вспоминает советский кинофильм "Криминальный талант". Главная героиня там обвинила следователя, мол, он в своем кабинете пытался ее изнасиловать.

"Когда у следователя глаза стали "по 5 копеек" от ее вранья, она с ухмылкой сказала, что прокуроры "конечно же, разберутся, но кровушки у него попьют о-го-го", пока поймут, что это была шутка… Скажу из опыта – нет универсальных методов борьбы с фейками, пропагандой, манипуляциями и ложью в СМИ. Нет таких, которые нивелировали бы эти явления "на взлете". Лицемерие, попытки очернить оппонента или конкурента, всяческие забросы и вбросы, копания в личной жизни и перекручивание фактов – это есть в любой стране, даже самой что ни на есть примерной – США", – рассказывает Сергей Дойко.

По его словам, он специально созвонился со своим хорошим знакомым – американским адвокатом и политическим стратегом Юрием Ванетиком, который всю сознательную жизнь проживает в США и является одним из топовых экспертов по теме фейков, пропаганды и всяких разных методов "борьбы" в СМИ.

"Так вот он мне рассказал, что в США всё это присутствует так же, как и в других странах. Но особенно в подобном преуспели страны бывшего СССР. Одно отличие – в Америке журналисты это всё если делают, то в разы аккуратнее. К примеру, не берут прямо деньги за "грязь", а, например, за нужную статью предлагают учесть интересы своих, допустим, родственников. Если получают финансовые дивиденды, то как-то косвенно это заходит. А если получают как-то ресурсы не косвенно, то всё равно врут они намного аккуратнее, чем наши. Но вот стоимость такого вранья на Западе – раз в десять дороже. При том, что никто не гарантирует выход подобной статьи вообще – или то, что она будет написана именно в том ключе, в котором заказчик просил ее оформить. Такие вот там "аккуратисты" своего дела, – отмечает эксперт. – На чем акцентировал внимание мой собеседник, и тут я с ним абсолютно согласен, – решения, которые регулируют такие деликатные вопросы, уже не поспевают за темпами и масштабом распространения информации априори. И правдивой, и ложной – любой".

По словам Сергея Дойко, пока истец докажет, что определенная статья была целенаправленно (с действительным злым умыслом) написана с целью его дискредитировать или тупо оболгать (именно со злым умыслом, что доказать крайне сложно и делать это нужно крайне долго), в том же интернете уже 100500 раз всё появится, обсудится, высмеется и, наверное, уже даже успеет забыться.

"Именно истец, – продолжает эксперт, – должен доказать злой умысел со стороны СМИ, а не СМИ должно аргументировать правдивость своих слов и беспристрастность относительно истца. Только в таком случае истец, подвергшийся диффамации (оглашение в печати позорящих кого-либо сведений), может собираться подавать в суд на журналистов. В США это так с 1964 года, после нашумевшего решения Верховного Суда по делу "New York Times Company v. Sullivan", которое фактически сделало так, что американские СМИ могут публиковать ложь безнаказанно и им это сойдет с рук на 99,9%. Что уж о некоторых наших медиа говорить, для части из которых стандарты – темный лес?"

Как не попасться в ловушку мифов

Сергей Дойко акцентирует важность подачи информации от первого лица – со ссылкой на него распространять материал в СМИ. Он считает, что нет смысла обращать особое внимание на то, что пишут медиа, если этому нет доказательств и свидетельств от непосредственного (!) фигуранта события.

"Предположим, человек якобы получил деньги за какую-то услугу. Потом тот, кто давал эти деньги (добровольно же давал, наверное, не под давлением), говорит везде, где только можно, что услуга была предоставлена не в полном объеме или же не предоставлена вообще. Кому верить? Свидетелей разговора не было. А вдруг "заказчик" решил очернить "исполнителя" по каким-то политическим или экономическим причинам? Как тут верить одной стороне? Почему сразу нужно бросать камни в спину второй стороны? Только потому, что у первой стороны больше финансовых возможностей купить статьи или СМИ? Резюмирую – если нет полной уверенности, то лучше вообще ничему не верить с ходу. Как говорят те же юристы: сомневаться правильнее, чем верить слепо и исключительно на слово, – отмечает эксперт. – Проверять, анализировать и однозначно задавать самому себе вопрос: кому и почему может быть это выгодно? Выгодно ли именно так поступать той или иной стороне? Какой профит и у кого от этого всего? Если выгодно кому-то, то – почему? Теряет больше та или иная сторона от тех или иных действий или приобретает?"

Если задаваться такими вопросами, если проверять информацию на достоверность, можно противостоять дезинформационным волнам, которые накатывают на нас снова и снова, уверен Сергей Дойко.

"Как журналист, я могу "сотворить" миф очень "качественно", – уверяет он, – но, как гражданин и публичная личность, я круто против таких "изысков" со стороны отдельных "мальков пера".