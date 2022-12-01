Новый фейк россии. Пропагандисты пугают, что Польша хочет захватить запад Украины

Очередная попытка кремля поссорить Варшаву и Киев снова не сработала

Польша, убеждающая НАТО предоставить Украине мощные комплексы ПВО Patriot, стала объектом волны фейков и дезинформации кремля.

Правда, далеко воображение российских пропагандистов не ушло и пока напоминает свое поведение (какая страна — такие и фейки). Так, в российском информпространстве снова начали рассказывать, что Польша планирует присоединить к себе западную часть Украины.

Что это за фейк и зачем он появился - читайте в нашем материале.

Суть фейка: Аннексия в качестве благодарности за помощь

Начальник российской Службы внешней разведки сергей нарышкин удивил заявлением, что Польша готовится аннексировать Львовскую, Ивано-Франковскую и части Тернопольской областей, передает российское государственное агентство "РИА Новости". Он сослался на якобы данные разведки россии.

Начальник российской Службы внешней разведки сергей нарышкин

Польская аннексия, по мнению нарышкина, должна проходить сугубо по российскому сценарию: мол, Польша уже готовится к проведению референдумов в западноукраинских областях. А польские спецслужбы якобы "слили" украинским СМИ данные о подготовке во Львовской области голосования о присоединении к Польше. Это, по объяснению нарышкина, должно выявить реакцию весомых региональных игроков и простых людей, которую затем проанализируют.

Эти грозные "намерения" Варшавы кремль объясняет уверенностью поляков в том, что они заслужили щедрую компенсацию от Украины за военную помощь и предоставление крыши над головой беженцам.

нарышкин добавил, что Польша "опасается", что "старшие партнеры по НАТО в зимние месяцы попытаются договориться с москвой, проигнорировав интересы не только украинцев, но и поляков".

Центр противодействия дезинформации обратил внимание на фейковое письмо якобы от имени Посольства Республики Польша в Украине, опубликованное в Twitter. В письме говорится о мероприятиях, "направленных на изучение общественного мнения жителей Львовской и Волынской обл.", которые "предлагается реализовывать согласно ранее установленному плану".

При этом фото письма сопровождалось сообщением, что "польские дипломаты… пытаются захватить Западные регионы и готовятся к референдуму".

Стоит отметить, что только с начала полномасштабного вторжения рф уже распространила ряд схожих фейков. Так, прокремлевские медиа со ссылкой на бельгийское издание Modern Diplomacy писали о якобы имеющихся планах польских властей по присоединению запада Украины. Заголовки звучали наподобие: "Западные аналитики пишут…". При более детальном анализе "западный источник" оказался российким. Потому что Modern Diplomacy сослалось на издание "Международная жизнь", издаваемое МИДом россии.

Фейк подхватил заместитель Совбеза россии Дмитрий Медведев, опубликовав карту, которую назвал "западной аналитикой". Там Украина изображена разделенной: Киев контролирует только Киевскую область, а остальные территории забрали себе страны-соседи.

В мае в Twitter распространяли фейковое фото приказа Генштаба Вооруженных сил Польши о захвате территорий Волыни и Львовщины. Польскому оборонному ведомству даже пришлось опровергать эту дезинформацию.

Киев и Варшава отреагировали

Спикер польского МИД Лукаш Ясина в Twitter предупредил, что письма являются подделкой.

"Записи о подготовке к референдуму о присоединении западных областей Украины к Польше являются дезинформацией и очередной попыткой разжечь споры между Польшей и Украиной", — пишет спикер.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в Twitter, что украинцы и поляки смеются над "примитивными попытками" кремля посеять недоверие.

Зачем россии фейки о Польше

Политолог Владимир Фесенко оценил "Телеграфу" мотивы этого фейка. По его мнению, это ИПСО кремля, чтобы навредить двусторонним отношениям между Украиной и Польшей. ИПСО нарышкина направлено как на внутреннюю российскую аудиторию, так и на то, что "они думают, что это сработает и извне".

"Это с одной стороны отражение мышления и мировоззрения параноидальных представлений об истории со стороны нынешней российской верхушки. Они так мыслят и искренне в это верят. Во-вторых, это попытка нарышкина на высшем уровне провести свою ИПСО", — отмечает эксперт.

Россияне приписывают Западу и отдельным западным странам то, что делают сами.

"Они же (россияне, — ред.) провели фейковые референдумы и аннексировали четыре временно оккупированных региона Украины и думают, что-то же будут делать либо Румыния, либо Польша… Они надеются, что это вызовет конфликт между Украиной и Польшей. И мы будем между собой воевать, а не с россией. Это полная дурак ", — аргументирует он.

По мнению Фесенко, серьезно у нас это не воспринимают, ведь мы видим, насколько искренне поляки нам помогают.

Уполномоченный по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин жалуется, что Польша является постоянной мишенью российской гибридной деятельности.

"Их цель — дестабилизировать ситуацию, а в перспективе — отрезать Украину от помощи Запада, к чему любой ценой стремится россия", — отметил Жарин.

К примеру, ситуацией после трагических событий в Пшеводове российская пропаганда воспользовалась, чтобы попытаться вызвать у поляков недоверие к украинцам. До этого была кампания о том, что Польша посылает своих солдат на войну на Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша открыто послала лаврова вслед за российским военным кораблем.