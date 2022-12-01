Новий фейк росії. Пропагандисти лякають, що Польща хоче захопити захід України

Чергова спроба кремля посварити Варшаву і Київ знову не спрацювала

Польща, яка переконує НАТО надати Україні потужні комплекси ППО Patriot, стала об’єктом хвилі фейків та дезінформації кремля.

Щоправда, далеко уява російських пропагандистів не сягнула і поки нагадує свою ж поведінку (яка країна — такі й фейки). Так, у російському інформпросторі знову почали розповідати, що Польща планує приєднати до себе західну частину України.

Що це за фейк та навіщо він з’явився — читайте в нашому матеріалі.

Суть фейку: Анексія у якості подяки за допомогу

Начальник російської Служби зовнішньої розвідки сергій наришкін здивував заявою, що Польща готується анексувати Львівську, Івано-Франківську та частини Тернопільської областей, передає російська державна агенція "РИА Новости". Він послався на начебто дані розвідки рф.

Начальник російської Служби зовнішньої розвідки сергій наришкін

Польська анексія, на погляд наришкіна, має проходити суто за російським сценарієм: мовляв, Польща вже готується до проведення референдумів у західноукраїнських областях. А польські спецслужби нібито "злили" українським ЗМІ дані про підготовку на Львівщині голосування про приєднання до Польщі. Це, за поясненням наришкіна, має виявити реакцію вагомих регіональних гравців і простих людей, яку потім проаналізують.

Ці грізні "наміри" Варшави кремль пояснює впевненістю поляків у тому, що вони заслужили щедру компенсацію від України за військову допомогу і надання даху над головою біженцям.

наришкін додав, що Польща "побоюється", що "старші партнери по НАТО в зимові місяці спробують домовитися з москвою, знехтувавши інтересами не тільки українців, а й поляків".

Центр протидії дезінформації звернув увагу на фейковий лист начебто від імені Посольства Республіки Польща в Україні, опублікований у Twitter. У листі йдеться про заходи, "спрямовані на вивчення громадської думки мешканців Львівської та Волинської обл.", які "…пропонується реалізовувати згідно з раніше встановленим планом".

При цьому, фото листа супроводжувалося дописом, що "польські дипломати … намагаються загарбати Західні регіони та готуються до референдуму".

Варто зазначити, що тільки від початку повномасштабного вторгнення рф вже поширила ряд подібних фейків. Так, прокремлівські медіа з посиланням на бельгійське видання Modern Diplomacy писали про нібито наявні плани польської влади щодо приєднання Заходу України. Заголовки лунали на кшталт "Західні аналітики пишуть…". При більш детальному аналізі "західне джерело" виявилося російським. Бо Modern Diplomacy послалося на видання "Международная жизнь", яке видає МЗС росії.

Фейк підхопив заступник Радбезу рф дмитро медведєв, опублікувавши мапу, яку назвав "західною аналітикою". Там Україна зображена поділеною: Київ контролює лише Київську область, а решту територій забрали собі країни-сусіди.

У травні у Twitter поширювали фейкове фото наказу Генштабу Збройних сил Польщі про захоплення територій Волині та Львівщини. Польському оборонному відомству навіть довелося спростовувати цю дезінформацію.

Київ та Варшава відреагували

Речник польського МЗС Лукаш Ясіна в Twitter попередив, що листи є підробкою.

"Записи щодо підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною", — пише речник.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у Twitter, що українці та поляки сміються з "примітивних спроб" кремля посіяти недовіру.

Навіщо росії фейки про Польщу

Політолог Володимир Фесенко оцінив "Телеграфу" мотиви цього фейку. На його думку, це ІПСО кремля, щоб нашкодити двостороннім відносинам між Україною та Польщею. ІПСО наришкіна направлена як на внутрішню російську аудиторію, так і на те, що "вони думають, що це спрацює і ззовні".

"Це з одного боку відображення мислення і світогляду параноїдальних уявлень про історію з боку нинішньої російської верхівки. Вони так мислять і щиро в це вірять. По-друге, це є намаганням наришкіна на вищому рівні провести свою ІПСО", — зазначає експерт.

Росіяни приписують Заходу і окремим західним країнам те, що роблять самі.

"Вони ж (росіяни, — ред.) провели фейкові референдуми та анексували чотири тимчасово окупованих регіони України і думають, що те саме будуть робити або Румунія, або Польща… Вони сподіваються, що це викличе конфлікт між Україною та Польщею. І ми будемо між собою воювати, а не з росією. Це повня дурня", — аргументує він.

На думку Фесенка, серйозно у нас це не сприймають, адже ми бачимо наскільки щиро поляки нам допомагають.

Уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин скаржиться, що Польща є постійною мішенню російської гібридної діяльності.

"Їх мета – дестабілізувати ситуацію, а в перспективі – відрізати Україну від допомоги Заходу, якої за всяку ціну прагне росія", — зазначив Жарин.

Наприклад, ситуацією після трагічних подій у Пшеводові російська пропаганда скористалася, щоб спробувати викликати у поляків недовіру до українців. До цього була кампанія про те, що Польща посилає свої військових на війну в Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Польща відкрито послала лаврова за російським військовим кораблем.