Польща відкрито послала лаврова за російським військовим кораблем

Російській делегації відмовили у видачі віз

Російського дипломата сергія лаврова, який постійно відрізняється своїми антиукраїнськими заявами, не пустили до Польщі.

Так, за словами польського журналіста Рікарда Йозвяка, Варшава заборонила міністру закордонних справ росії сергію лаврову в’їзд до Польщі. Глава російського МЗС мав прибути на міністерську зустріч ОБСЄ, яка запланована на 1-2 грудня у місті Лодзь.

"росія відповіла гнівним листом в ОБСЄ", — додав журналіст.

Також доля спіткала і російську делегацію Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка мала взяти участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ (24-26 листопада). Її членам було відмовлено у видачі віз. Інформацію про це вже підтвердили у польському МЗС. Про це повідомляється у матеріалі польського радіо RMF.

"Членам делегації повідомили, що їхній приїзд до Польщі порушить принцип солідарності з Україною", — передає видання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава російського МЗС Сергій Лаврів вкотре вибухнув звинуваченнями на адресу України.

Також ми повідомляли про те, що користувачів мережі привернув увагу одяг Сергія Лаврора на саміті G20.