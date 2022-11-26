росія перейшла до терору: прем’єр Польщі жорстко пройшовся по путіну

росія почала вести "імперський терор"

Російський диктатор володимир путін може стати копією іншого диктатора Йосипа Сталіна, під керівництвом якого здійснювався геноцид українського народу за часів Голодомору.

Про це під час виступу на саміті з глобальної продуктової безпеки у Києві розповів прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, перехід росії до масового обстрілу об’єктів критичної громадянської інфраструктури є доказом того, що вона почала вести "імперський терор".

За його словами, для цієї мети путін має намір застосувати ті ж кошти, які неодноразово руйнували держави в Європі.

"Якщо ми дозволимо путіну продовжувати цим шляхом — він стане "Сталіним 21 століття", а Україна знову стане платформою цих смертельних ігор", — підкреслив Моравецький.

Прем’єр Польщі зазначив, що Україні не просто необхідно перемогти путіна, а й виплутатися з "павутини економічної залежності". При цьому він зазначив, що світ не може повернутися до співпраці з росією, оскільки, як і будь-яка імперія, вона не припиняє вести війни, лише бере невеликі перерви.

Варто зазначити, що Моравецький також заявив, що його країна підтримає запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським ініціативу Grain from Ukraine, яка дозволить нагодувати понад 5 мільйонів людей у найбідніших країнах світу.