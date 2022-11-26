россия перешла к террору: премьер Польши жестко прошелся по путину

россия начала вести "имперский террор"

Российский диктатор владимир путин может стать копией другого диктатора Иосифа Сталина, под руководством которого осуществлялся геноцид украинского народа во времена Голодомора.

Об этом во время выступления на саммите по глобальной продуктовой безопасности в Киеве рассказал премьер Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, переход россии к массовым обстрелам объектов критической гражданской инфраструктуры является доказательством того, что она начала вести "имперский террор".

По его словам, для этих целей путин намерен применить те же средства, которые неоднократно разрушали государства в Европе.

"Если мы позволим путину продолжать на этом пути — он станет "Сталиным 21 века", а Украина снова станет платформой этих смертельных игр", — подчеркнул Моравецкий.

Премьер Польши отметил, что Украине не просто необходимо победить путина, но и выпутаться из "паутины экономической зависимости". При этом он отметил, что мир не может вернуться к сотрудничеству с россией, поскольку, как и любая империя, она не прекращает вести войны, а лишь берет небольшие перерывы.

Стоит отметить, что Моравецкий также заявил, что его страна поддержит предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским инициативу Grain from Ukraine, которая позволит накормить более 5 миллионов человек в самых бедных странах мира.