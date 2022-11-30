"Еще немного, и нарышкин будет на уровне медведева": политолог о заявлении о новом разделе Украины

Политолог Владимир Фесенко оценил "Телеграфу" мотивы очередного абсурда "за поребриком"

Странное заявление главы службы внешней разведки россии сергея нарышкина о том, что в Варшаве якобы готовятся к захвату Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей, является новой ИПСО кремля, чтобы навредить двусторонним отношениям между Украиной и Польшей.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политолог Владимир Фесенко, комментируя очередной вброс кремля, который синхронно растиражировали пропагандистские СМИ россии.

"Это уже не первое такое (странное, — Авт.) заявление, в том числе и от нарышкина. Эти слова — абсолютная чушь, которая не имеет никаких объективных или более или менее реальных оснований. Это с одной стороны отражение мышления и мировоззрения параноидальных представлений об истории со стороны нынешней российской верхушки. Они так мыслят и искренне в это верят. Во-вторых, это попытка нарышкина на высшем уровне провести свою ИПСО", — отмечает эксперт.

Фесенко напомнил, что для кремля и спецслужб россии характерно проведение постоянных спецопераций в форматах ИПСО — информационно-психохогических, "а теперь можно сказать и об информационно-политической".

"Перед этим была специальная операция шойгу о "грязной бомбе". Они сейчас соревнуются между собой: шойгу проводил спецоперацию о "грязной бомбе", а нарышкин пытается провести операцию, что якобы Польша хочет провести референдумы и аннексировать украинские земли. На самом деле они приписывают Западу и отдельным западным странам то, что делают сами. Они же (россияне, — Авт.) провели фейковые референдумы и аннексировали четыре временно оккупированных региона Украины и думают, что то же самое будут делать или Румыния, или Польша. И приписывают им именно такие действия. Они (в окружении путина, — Авт.) надеются, что это вызовет конфликт между Украиной и Польшей, и мы будем между собой воевать, а не с россией. Это полнейшая ерунда, но они именно так мыслят. Такими извращенными представлениями про отношения между Украиной и Польшей. Они думают, что сейчас эти отношения такие, как были в 30-х годах прошлого века. Но времена изменились", — аргументирует он.

Политолог привел пример, что сейчас даже рядовые поляки поздравляют украинцев на чемпионате мира по футболу возгласами "Слава Украине!". "Если бы Бандера это услышал, думаю, он бы в гробу перевернулся от неожиданности. Мы понимаем эти новые реалии, а в москве этого до сих пор не понимают", — объясняет Фесенко.

Эксперт добавил, что последняя ИПСО нарышкина направлена как на внутреннюю российскую аудиторию, а также "они думают, что это сработает также извне".

"Они (инициаторы этого вброса, — Авт.) думают, что такая информация взбудоражит население Западной Украины. Ставка делается на то, чтобы вызвать антипольские настроения. Чтобы настроить Украину против Польши. Серьезно у нас это не воспринимают, ведь мы видим насколько искренне поляки нам помогают… Вспомним инцидент с ракетой в польском пограничном! Он тоже был показательным. Поляки отреагировали гораздо сдержаннее, взвешенно, чем, например, американцы. Примеров (нормальных отношений между Украиной и Польшей, — Авт.) очень много. Так что в этом смысле заявление нарышкина — чушь, которую распространяют (русские, — Авт.) вполне серьезно. Но тут еще надо делать поправку на нарышкина. Раньше я думал о нем, как о более серьезном человеке. Но из-за этих заявлений еще немного и он (нарышкин, — Авт.) будет на уровне медведева", — подчеркивает политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как в кремлевской риторике по отношению к руководству Украины после более восьми месяцев войны время от времени происходят сбои.

Также мы сообщали, кто надоумил кремлевского диктатора развязать полномасштабную войну с Украиной. По информации западных СМИ, оказалось, что решение о вторжении было принято еще летом прошлого года.