Кто убедил путина вторгнуться в Украину: СМИ назвали двух главных зачинщиков в кремле

Решение о вторжении было принято летом 2021

Журналисты выяснили, кто надоумил кремелевского диктатора развязать полномасштабную войну с Украиной. По информации западных СМИ, оказалось, что решение о вторжении было принято еще летом прошлого года.

Как пишет The Times, ссылаясь на источники в правительстве рф, главными идеологами войны с Украиной являлись секретарь Совбеза рф николай патрушев и глава ФСБ александр бортников. Сообщается, что якобы именно они решили, что для окончательного решения проблемы "западной агрессии" у них заканчивается время. А для этого, по мнению главных российских силовиков, было необходимо "решить проблему Украины".

По словам источника издания, еще к середине прошлого лета в окружении путина стали превалировать мысли о необходимости "решающего удара". При этом сам формат "удара" тогда еще не был точно определен. Однако до конца лета 2021 патрушев и бортников уже приняли решение о вторжении. После этого силовикам осталось только окончательно убедить главу кремля и подготовить силы для наступления.

В материале The Times министра обороны рф сергея шойгу называют "исполнителем среди силовиков, который сомневается". При этом подчеркивается, что сама инициатива исходила именно от силового блока. Также издание пишет, что большинство из элит рф вообще были не посвящены в планы и считали происходящее вокруг блефом. По словам источника, многие члены Совбеза узнали о вторжении только 21 февраля.

По словам еще одного источника The Times, одному из его собеседников за несколько дней до войны российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что "опасности вторжения нет". Утверждается, что в разговоре Фридман ссылался на "самых высоких друзей в спецслужбах".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что СБУ объявила в розыск российских силовиков и других путинистов. В списки попали патрушев, бортников, захарова и многие другие.

Также "Телеграф" писал о том, что издание Politico назвало список кандидатов на кресло путина. Среди кандидатур патрушев, медведев и другие.