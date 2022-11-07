В россии "съели" конашенкова: вместо него брифинги проводит "мадам суровикина"

По версии украинцев, это "мадам суровикина" – настоящее "лицо спецоперации" путина

Пока СБУ объявляет в розыск одного из главных лгунов кремля игоря конашенкова, его судьбу, похоже, решили сами россияне.

Так, на один из недавних брифингов обороны нападения рф вместо родившегося в Кишиневе генерал-лейтенанта явилась "маршал" – тучная "бой-баба", черты лица которой в чем-то напоминают вруна конашенкова.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из поста известного блогера Сергея Наумовича, который разместил фото дамы в военной форме, сопроводив его надписью "А где Каношенков?"

Пост Сергея Наумовича

"Это кто у них? Маршалл?", "Матерь божья…", "Раньше говорили: "Страшная, как ядерная война"… Вот точно о ней", — пишут изумленные украинцы.

Также выдвигаются предположения, что это образ того, что россияне называют "грязной бомбой" – ведь если упадет рядом, то мало не покажется….

реакция украинцев

А по поводу того, что у бой-бабы черты лица конашенкова, то все понятно – "она его съела".

"она его съела"...

Также высказываются предположения, что это все тот же генерал-лейтенант, который "сменил пол" и показал свою настоящую сущность.

Еще одна версия – что все сделано специально, чтобы продемонстрировать, что будет с лицом, если жрать на ночь печеную картошку, любимое блюдо многих россиян.

Или что это результат укусов "боевых комаров".

"конашенков сменил пол"

В итоге дискуссии читатели страницы пришли к выводу, что это – "мадам суровикина", ведь "у войны не женское лицо", а именно такая "ряха", как у убийцы и палача суровикина.

Конечно, пост Сергея Наумовича – это, скорее всего, шутка, но с изрядной долей правды. Или предупреждение "суперлжецу" конашенкову о том, что с ним будет, если он и дальше продолжит приписывать своей недоармии несуществующие "победы" и скрывать успехи ВСУ. Так что, конашенков, берегись!

Ранее "Телеграф" писал, что, оказывается, у лжеца конашенков есть немало тайн, которые он пытается скрыть от общественности.