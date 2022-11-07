В росії "з’їли" конашенкова: замість нього брифінги проводить жінка-"брудна бомба"

За версією українців, це "мадам суровікіна" — справжнє "обличчя спецоперації" путіна

Поки СБУ оголошує у розшук одного з головних брехунів кремля ігоря конашенкова, його долю, схоже, вирішили самі росіяни.

Так, на один з недавніх брифінгів оборони нападу Росії замість генерал-лейтенанта, який народився в Кишиневі, з’явилася "маршал" — гладка "бій-баба", риси обличчя якої в чомусь нагадують брехуна конашенкова.

Принаймні такий висновок можна зробити з посту відомого блогера Сергія Наумовича, який розмістив фото дами у військовій формі, супроводживши його написом "А де Каношенков?"

Пост Сергія Наумовича

"Це хто в них? Маршалл?", "Матерь божа...", "Раніше говорили: "Страшна, як ядерна війна"... От точно про неї ", — пишуть здивовані українці.

Також висуваються припущення, що це образ того, що росіяни називають "брудною бомбою" — адже якщо впаде поряд, то мало не здасться.

реакція українців

А щодо того, що у бой-баби риси обличчя конашенкова, то все зрозуміло – "вона його з’їла".

"вона його з’їла"...

Також висловлюються припущення, що це той самий генерал-лейтенант, який "змінив стать" і показав свою справжню сутність.

Ще одна версія — що все зроблено спеціально, щоб продемонструвати, що буде з обличчям, якщо жерти на ніч печену картоплю, улюблену страву багатьох росіян.

Або це результат укусів "бойових комарів".

"конашенків змінив підлогу"

У результаті дискусії читачі сторінки дійшли висновку, що це – "мадам суровікіна", адже "у війни не жіноче обличчя", а саме така "ряха", як у вбивці та ката суровикіна.

Звичайно, пост Сергія Наумовича – це, швидше за все, жарт, але з неабиякою часткою правди. Або попередження "супербрехуну" конашенкову про те, що з ним буде, якщо він і далі продовжить приписувати своїй недоармії неіснуючі "перемоги" та приховувати успіхи ЗСУ. Тож, коношенков, стережись!

Раніше "Телеграф" писав, що, виявляється, у брехуна коношенків є чимало таємниць, які він намагається приховати від громадськості.