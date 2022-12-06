Навоевался: террорист гиркин пожаловался на "ДНР"овцев и уехал обратно в москву - реакция сети

гиркин заявил, что находился в составе боевиков нелегально

Известный террорист игорь гиркин-стрелков, который ранее возглавлял так называемое министерство обороны "ДНР", вернулся обратно в москву с войны в Украине.

По словам гиркина, его очередная попытка принять участие в боевых действиях не увенчалась успехом. Террорист посетовал на странные действия со стороны руководства. Якобы сначала стрелкова вроде как зачислили в одно из подразделений "ДНР", и пока он воображал себя его участником, неожиданно выяснилось, что в списках личного состава его имени нет.

"До меня (неофициально) довели информацию, что "несогласованное" зачисление в состав нм "ДНР" вызвало недовольство "вышестоящего командования", но заверили, что этот вопрос "будет со временем решен", а пока я буду выполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового (что меня вполне устраивало)… после довольно длительного пребывания на военном полигоне в качестве исполняющего обязанности начальника штаба формируемого батальона, в ноябре убыл с группой бойцов батальона в район расположения основных сил N-ского полка в район г.Сватово… В рамках выполнения обязанностей НШ батальона, в конце ноября я с некоторым недоумением выяснил, что не просто не состою в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числюсь в штатах N-ского полка. Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады (в маршевую роту которой поступил при зачислении) — меня тоже давно нет", — рассказал террорист.

стрелков жалуется, что, как оказалось, он находился в составе боевиков нелегально и в случае, если бы с ним что-то случилось, никто в рф или "ДНР" ответственность бы не понес. При этом в командовании террористов обо всем этом знали, но предпочитали молчать, получая от гиркина продовольствие, снаряжение, автотранспорт, средства ГСМ и поступлением добровольцев.

Якобы с озвученными выше обстоятельствами стрелков убыл в москву и опубликовал свои документы.

В Украине уже отреагировали на данные новости от стрелкова. Так, например украинский активист Сергей Стерненко опубликовал документы террориста и подписал следующим образом:

"Звание: полковник

Должность: гранатометчик

Стоимость: от $150 000"

В сети подобная информация вызвала массу юмора и фотожаб.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный террорист гиркин-стрелков обнародовал свою новую фотографию, чем вызвал бурную реккцию сети.

Также мы сообщали о том, что террорист гиркин перестал вливать в головы подписчиков свое мнение.