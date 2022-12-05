Медіаексперт Тетяна Попова спеціально для "Телеграфу" навела приклади російських фейків

Російська пропагандистська машина останнім часом явно дає збої. Кількість фейків незмінно зростає, але їхня якість різко знизилася, впавши до рівня 2014-16 років, коли відверта брехня на кшталт "розп’ятого хлопчика в трусиках" стала "візитівкою" роспропаганди — некомпетентної, брехливої, збоченої.

Ось лише деякі російські фейки останнього часу, вказані проєктом StopFake. Усі вони, звичайно, не мають нічого спільного з реальністю.

1. У Польщі виявили зростання захворюваності на ВІЛ через наплив біженців з України.

2. В Одесі дали 15 років колонії за вивішування російських прапорів.

3. У Німеччині розкрили, як США готували Україну до конфлікту з рф.

4. Марк Цукерберг визнав блокування інформації про сина Байдена у Фейсбуці на вимогу ФБР.

5. Відеофейк нібито з польського ТБ – шалені дебати між українською біженкою та місцевим радикалом. Чого насправді, звісно, не відбувалося.

6. Біженці з України їдуть через Європу транзитом до Білорусі. Що не просто фейк, а й відверте марення.

7. З тієї ж опери — що зовнішня політика Великобританії буде орієнтуватися на рф і Китай.

8. Маніпуляція, ніби Україна готувала операцію з "захоплення Криму" у 2023 році.

9. У Польщі з’явився плакат проти Зеленського (російські пропагандисти тут тупо використовували фотошоп).

10. Ще один фейк – що посольство Польщі в Україні готує опитування серед мешканців західних областей нашої країни, чи вони хочуть приєднатися до Польщі.

Тобто російські пропагандисти повернулися до рівня шести-восьмирічної давності, коли, не морочачись, публікували чисті вигадки. З 2018-го по 2020-й були більш тонкі методи маніпуляції, розпалювання розбіжностей, роздмухування вже наявних протестних настроїв. А зараз росіяни повернулися до тупих, незграбних фейків. До божевільного та примітивного рівня.

Можливо, такі зміни пов’язані з тим, що продукуванням таких "новин" займається якась нова команда. Можливо, річ у відповідній інформаційній політиці. Але факт залишається фактом — російська пропаганда стала в рази примітивнішою, ніж раніше.

І це видно навіть щодо їхніх топпропагандистів.

З останніх яскравих виступів можна відзначити нещодавній "Вечір із Соловйовим" на телеканалі Росія-1.

Там Соловйов із Симоньян обговорювали Форум вільних народів ПостРосії. На моїй пам’яті, це вже четвертий чи п’ятий такого роду форум. Наступний буде у Швеції. Я вже записала інтерв’ю з п’ятьма представниками корінних народів рф, які дійшли до ситуації, коли запитують в інших країнах визнання геноциду, окупації, незалежності своїх народів. Я говорила з прем’єр-міністром у вигнанні Чеченської республіки Ічкерія – Ахмедом Закаєвим, із представниками рухів із Карелії, Інгриї (Великий Петербург), Башкортостану, Кубані. Раніше робила інтерв’ю із представниками Вільної Бурятії (вони допомагали бурятським чоловікам розривати контракти з росармією, а також організовано вивозили їх від примусової мобілізації до Монголії, Казахстану).

Усі ці народи хочуть незалежності. І тут Соловйов із Симоньян присвячують пів години своєї програми обговоренню цих форумів, цих народів, їхніх устремлінь. При цьому так відверто плутаються, не розуміють, яка що назва означає, про які народи йдеться, які історичні передумови для тих чи інших устремлінь. Наочно демонструючи свою імперськість, поверховість, дурість, некомпетентність.

І я абсолютно не здивована, що неофіційним слоганом цих форумів вільних народів ПостРосії є фраза "Подобається, не подобається – імперія розвалиться".

І так чудово прозвучала під час соловйовського вечора заява Симоньян у стилі: "А я не зрозуміла — що означає ПостРосія?" І хочеться сказати їй – це те, що наближається з кожним днем.