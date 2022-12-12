Під Бахмутом загинула красуня-парамедикиня з Америки (фото)

Парамедикиня Ребека Мацировська прожила лише 28 років

На війні з російськими окупантами Україна продовжує втрачати героїв, які віддають свої життя при захисті Батьківщини від ворога. Серед полеглих і прекрасна половина людства — жінки.

Так, у неділю, 11 грудня, стало відомо про загибель 28-річної красуні американки Ребеки Мацировської з Ноксвілла (штат Теннессі, США), котра прибула до України ще на початку повномасштабного російського вторгнення, аби захищати мирних людей від агресора. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав журнал "Американська історія та політика".

"Американка Ребека Мацировська з Ноксвілла, штат Теннессі, США приїхала в Україну, щоб захищати її. Була парамедикинею ЗСУ. Загинула у Бахмуті. Три короткі речення і так багато всього за ними… Щира вдячність і світла пам'ять Ребеці!", — йдеться у тексті публікації.

Загибла у Бахмуті Героїня Ребека Мацировська

Як відомо з Facebook-сторінки самої героїні, по прибутті в Україну вона одразу вступила до лав медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", який з 2014 року займається евакуацією військових та цивільних жертв з фронту.

Згідно з інформацією Niki Donkov у Facebook, Ребека загинула від удару важкої вогнеметної системи (ТОС-1А "Солнцепек". — Ред.).

"Приїхала в Україну допомагати, схоже, надто близько підібралася до [передової] лінії, ТОС-1А спалили", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на війні з російськими окупантами загинув ексфутболіст "Вереса" Андрій Каранюк. Хлопець вступив у лави ЗСУ, аби боронити Батьківщину від ворога, проте окупанти забрали життя молодого захисника.