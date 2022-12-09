Загинув за Україну: ексфутболіст "Вереса" воював проти російських окупантів

Андрію Каранюку 12 грудня виповнилося б 29 років

Війна продовжує забирати людські життя. Нещодавно загинув на фронті рекордсмен України і ось чергова моторошна новина. Захищаючи рідну землю, віддав своє життя вихованець футбольної школи "Вереса" Андрій Каранюк.

Як повідомляє Рівненська обласна асоціація футболу, загиблому герою 12 грудня виповнилося б 29 років. Каранюк захищав кольори "Вереса" у Дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Також виступав за низку аматорських команд Рівненської області.

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст" трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.

Раніше була інформація про смерть чемпіона Європи під Херсоном. Після початку вторгнення росії в Україну спортсмен узяв до рук автомат і пішов захищати рідну землю.