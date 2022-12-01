Знаменитий спортсмен загинув під колесами вантажівки: водій втік

Давиде Ребеллін завершив кар’єру цього року

Відомий італійський велогонщик Давиде Ребеллін помер у віці 51 року. Спортсмен загинув під час тренування під Віченцею.

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За інформацією Cyclingnews, Ребеллін був збитий вантажівкою і загинув миттєво. Водій не зупинився на місці трагедії та втік. Поліція веде розслідування інциденту та намагається встановити особу водія вантажівки.

Давиде Ребеллін понад 50 разів фінішував у першій десятці одноденних перегонів Світового кубка та ПроТура, він вважається одним із найсильніших гонщиків класичних перегонів свого покоління. Посідав третє місце у світовому рейтингу.

Італієць вигравав Льєж — Бастонь — Льєж, Флеш Валонь та Амстел Голд Рейс. У 2008 році виграв срібну медаль на Олімпійських іграх, але потім у його допірнг-пробі знайшли заборонений препарат та позбавили спортсмена нагороди.

Про завершення кар’єри, яка тривала 30 років, Давиде Ребеллін оголосив лише наприкінці сезону-2022.

Раніше ми писали про те, що колишній чемпіон світу з боксу помер після нокауту.