Знаменитий спортсмен загинув під колесами вантажівки: водій втік
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Давиде Ребеллін завершив кар’єру цього року
Відомий італійський велогонщик Давиде Ребеллін помер у віці 51 року. Спортсмен загинув під час тренування під Віченцею.
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За інформацією Cyclingnews, Ребеллін був збитий вантажівкою і загинув миттєво. Водій не зупинився на місці трагедії та втік. Поліція веде розслідування інциденту та намагається встановити особу водія вантажівки.
Давиде Ребеллін понад 50 разів фінішував у першій десятці одноденних перегонів Світового кубка та ПроТура, він вважається одним із найсильніших гонщиків класичних перегонів свого покоління. Посідав третє місце у світовому рейтингу.
Італієць вигравав Льєж — Бастонь — Льєж, Флеш Валонь та Амстел Голд Рейс. У 2008 році виграв срібну медаль на Олімпійських іграх, але потім у його допірнг-пробі знайшли заборонений препарат та позбавили спортсмена нагороди.
Про завершення кар’єри, яка тривала 30 років, Давиде Ребеллін оголосив лише наприкінці сезону-2022.
Раніше ми писали про те, що колишній чемпіон світу з боксу помер після нокауту.