Знаменитый спортсмен погиб под колесами грузовика: водитель сбежал

Давиде Ребеллин завершил карьеру в этом году

Известный итальянский велогонщик Давиде Ребеллин скончался в возрасте 51 года. Спортсмен погиб во время тренировки под Виченце.

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По информации Cyclingnews, Ребеллин был сбит грузовиком и погиб мгновенно. Водитель не остановился на месте трагедии и скрылся. Полиция ведет расследование инцидента и пытается установить личность водителя грузовика.

Давиде Ребеллин более 50 раз финишировал в первой десятке однодневных гонок Мирового кубка и ПроТура, он считается одним из сильнейших специалистов классических гонок своего поколения. Занимал третье место в мировом рейтинге.

Итальянец выигрывал Льеж — Бастонь — Льеж, Флеш Валонь и Амстел Голд Рейс. В 2008 году выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх, но потом в его допирнг-пробе нашли запрещенный препарат и лишили спортсмена награды.

О завершении карьеры, которая длилась 30 лет, Давиде Ребеллин объявил только в конце сезона-2022.

Ранее мы писали о том, что бывший чемпион мира по боксу умер после нокаута.